楊威親解兒子來港讀書之謎　認走8年彎路考入男拔再轉國際學校

曾帶同兒子楊陽洋（本名楊文昌）曾在2014年參加內地人氣親子節目《爸爸去哪兒2》的體操奧運冠軍楊威，近年不時在社交平台分享一家人的生活日常。現年16歲的楊陽洋早前獲安排來港升學，引起網民關注。近日，楊威在抖音發布了一段長達4分鐘的影片，親自解開安排兒子赴港讀書的箇中原因，更坦言自己在兒子教育上「走了8年彎路」。

楊威說，楊陽洋小時候想讓他練體操，但楊陽洋不願意。後來又轉練高爾夫，練了8年高爾夫後發現，體育和學習只能二選一。（截圖）

栽培體育路失敗 直認「兩頭都顧不上」

楊威在影片中直言不諱，表示最初一直有意培養楊陽洋走體育路線。作為奧運體操冠軍的兒子，楊陽洋自小就接觸體操及高爾夫球等運動。然而，楊威承認這個決定最終失敗收場，他直認：「最後發現兩頭都顧不上。」在體育和學業無法取得平衡下，楊威與妻子楊云最終決定及時止損，將兒子的重心全面轉回學業上。

打了8年的高爾夫球。（截圖）

憑香港身分赴港求學 地獄式日背100生字

既然決定專注學業，為何會選擇香港？楊威解釋，由於楊陽洋本身擁有香港身分，考慮到香港的教育資源及國際化環境，加上為了追回過去8年因專注體育而落後的學習進度，來港升學成為了最佳選擇。

不過，初來香港的學習適應期絕不輕鬆。為了讓兒子的英語水平能盡快追上香港學校的進度，楊威透露當時對楊陽洋實行了「地獄式」的補習訓練，要求他每天死記硬背100個英文生字。雖然過程痛苦，但這份堅持最終令楊陽洋成功適應香港的學習節奏。

努力培養兒子。（截圖）

傳連環轉校 男拔轉耀中再入弘立

楊陽洋在香港的升學路徑亦是網民及家長圈的熱話。據悉，楊陽洋來港後曾入讀多間頂尖名校。消息指，他最初入讀傳統名校拔萃男書院（男拔），其後轉至知名國際學校耀中國際學校（YCIS），而目前則就讀於有「光纖之父」高錕參與創辦、深受星級父母歡迎的弘立書院（ISF）。這幾間學校在香港均屬「神校」級別，學費高昂且競爭激烈，足見楊威夫婦對兒子教育的重視及投放的資源。

楊威在影片中透露，每月會給兒子楊陽洋3500元生活費。（網上片段截圖）

奧運冠軍楊威將兒子楊陽洋送到香港讀中學。（網上片段截圖）