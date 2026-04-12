黃智雯梁雍婷反串演《奧賽羅》 《泰特斯2.0》相隔八年重演

第二屆香港國際莎劇」節將於2026年6月5日至21日舉行。本屆匯聚來自西藏自治區、廣州、羅馬尼亞、韓國、英國、波蘭及本地的頂尖劇團以及藝術家，共獻九個莎劇節目。本地焦點則落在鄧樹榮戲劇工作室帶來的《奧賽羅》與《泰特斯2.0》。昨日4月9日於尖沙咀酒店Mondrian Hong Kong舉行記者會，宣布香港三套重點劇目：

開幕節目《奧賽羅》：粵語演繹嫉妒與毀滅

鄧樹榮執導的《奧賽羅》以粵語呈現莎士比亞筆下最殘酷的愛情謊言。梁天尺、黃智雯（Mandy）、黎玉清、梁雍婷（Rachel）四人分飾多角，透過形體與語言碰撞，剖視人性黑暗。Mandy與Rachel首度合作，雙雙挑戰反串。Mandy飾演伊亞戈，直言這是她生涯最具難度的角色。Rachel曾看Mandy主演的《薄伽梵歌2025》，大感震撼，更恭喜她入圍香港戲劇協會「第34屆香港舞台劇獎」最佳女主角（悲劇／正劇），形容合作如夢似幻。

Mandy則表示能從喜劇提名轉戰悲劇正劇，意義重大，入圍已是莫大肯定。她坦言參演《奧賽羅》壓力極大，全因對白密集、反串男性、角色雙面性格，加上外界公認「四大悲劇中最難演」，挑戰重重。劇中台詞融入現代用語，Mandy的角色更有大量廣東話粗口，延續上一套劇《天下無不西之閨蜜》開啟的「粗口之路」。Rachel笑言：「我會演她的老婆艾米莉亞，又要被她迷惑，還要分飾兩男一女。她可以日日對我講粗口練習！」二人已透過工作坊培養默契，強調靠演繹技巧說服觀眾，毋須刻意模仿男性外形。

黎玉清則飾演黛絲德蒙娜，她說：「第十次與老師合作，這次角色性感有主見，為愛情反抗父親，同時又溫柔。」她笑言另一挑戰是：「Mandy和Rachel都是靚女，但劇中我卻要演最靚的一位。」梁天尺則是劇中的奧賽羅，形容角色親手殺死最愛的妻子再了結自己，是毀滅性極大的行為，需透過情緒與肢體表達逐步崩潰。

載譽重演《泰特斯2.0》：血腥復仇的重塑

《泰特斯2.0》2009年首演時被譽為「香港當代劇場最重要事件之一」，其後巡演歐亞六城。相隔八年重演，回歸劇場本質：空舞台、七張椅子、七位說書人直面觀眾，結合現場音樂與即興實驗。

今次陣容包括首演演員彭珮嵐、黃兆輝，以及新加入的龔志業（ViuTV《選角》最佳男主角）。彭珮嵐表示：「由2019年開始，我主要演繹塔摩拉的位置。」黃兆輝透露：「我的角色巴西安被塔摩拉與其兒子折磨，到底有多恐怖？大家入場便知。」龔志業飾演黑奴艾倫：「他一步步設下計謀達成私心，做了什麼就要大家期待。」

+ 1

「莎士比亞舞蹈劇場」《我們（不）是羅密歐與茱麗葉》：夫妻檔首度編舞

編舞兼舞者曾稑宸（Terry）與黎姀熹（Bobo）為夫婦，首次以莎士比亞作品編舞。Terry說：「我們從未一起創作，今次是機會，多謝樹榮。」Bobo說：「我們尊重彼此，不想談工作時就明天再說。」

鄧樹榮表示：「莎士比亞的作品永不過時，直擊人性核心。希望以香港本土的簡約美學，與全球文化對話，讓觀眾重新感受莎翁的震撼力量。」

「第二屆香港國際莎劇節」除上述三部作品外，還包括以下國際及本地佳作，涵蓋傳統劇場、獨腳戲、物件劇場及舞蹈劇場等多樣形式：

鄧樹榮戲劇工作室《奧賽羅》，演出地點：香港文化中心劇場

西藏自治區話劇團《哈姆雷特》西藏自治區話劇團，演出地點：西九文化區自由空間大盒

克拉約瓦國立劇院《哈姆雷特》，演出地點：西九文化區自由空間大盒

韓國國立劇團《第十二夜》，演出地點：西九文化區自由空間大盒

「莎士比亞舞蹈劇場」：《威廉的花園》及《我們（不）是羅密歐與茱麗葉》，演出地點：西九文化區自由空間細盒

獨腳戲《馬克白》，演出地點：西九文化區戲曲中心排演室1

《奧菲莉亞——物件劇場》，演出地點：西九文化區戲曲中心排演室1

《盧克麗絲受辱記》，演出地點：西九文化區戲曲中心排演室1

《泰特斯2.0》鄧樹榮戲劇工作室，演出地點：西九文化區戲曲中心排演室1

這些作品將於2026年6月5日至21日在西九文化區及香港文化中心等場地輪番上演，帶來莎士比亞經典的多維度詮釋與跨文化對話。

「第二屆香港國際莎劇節」𝐓𝐡𝐞 𝟐𝐧𝐝 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐊𝐨𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐡𝐚𝐤𝐞𝐬𝐩𝐞𝐚𝐫𝐞 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥

🎟️公開發售門票傳送門 Public sale

🎭「莎劇節通行證」HKISF Festival Pass: https://tinyurl.com/HKISF26-PASS

▌5-21.6.2026 | 西九文化區 | 香港文化中心

▌公開發售 Public sale: 10.4.2026 | URBTIX & DAMAI