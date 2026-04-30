瑪蒂爾達Matilda｜倫敦西區音樂劇登陸深圳！解構3大必看點

瑪蒂爾達Matilda｜要數音樂劇經典，由英國皇家莎士比亞劇團打造的倫敦西區原版音樂劇《瑪蒂爾達》（Matilda The Musical），相信幾乎無人不曉。這齣英國「國寶級」的音樂劇改編自英國童話大師羅爾德·達爾（Roald Dahl）1988年出版的同名小說，自2011年於倫敦西區首演以來席捲全球，在西區及紐約百老匯均叫好叫座；而《瑪蒂爾達 Matilda The Musical》 7年前在亞洲巡演，亦同樣取得巨大的成功，不但打破了多項票房紀錄，更在社會引起極大轟動，被媒體形容為「現象級」文化事件。



音樂劇《瑪蒂爾達》（Matilda The Musical）海報（七幕人生）

當年這套現象級鉅作亦一度宣佈來港演出，反應極佳，未首演已宣佈加開兩週，但最終遺憾取消。當年錯過了的音樂劇迷，如今終於有機會親自入場欣賞，這齣西區原版製作將於2026年5月1日至6月21日在深圳濱海藝術中心歌劇廳上演，演出長達近兩個月。香港經深圳灣口岸過關，車程不過幾十分鐘，便能看一齣完整的西區原版音樂劇，絕對機會難得。

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一套關於「反叛」的寓言

《瑪蒂爾達 Matilda The Musical》 是一套講述以「微小」對抗「龐大」的故事，並非只是為小孩而寫的童話，更是一套成人寓言故事。主角瑪蒂爾達（Matilda）年僅五歲卻已博覽群書，偏偏出身於一個反智、重男輕女的家庭。沃姆伍德（Wormwood）夫婦沉迷電視、厭惡書本，將女兒的閱讀習慣視為一種「毛病」。瑪蒂爾達就讀的Crunchem Hall小學情況同樣不堪。校長特朗奇布爾（Miss Trunchbull）前身是奧運鏈球選手，將教育當成體能訓練，更設有釘滿釘子和碎玻璃的禁閉室「Chokey」，用來懲罰學生。

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音樂劇《瑪蒂爾達》劇照（七幕人生）

在這樣的環境下，瑪蒂爾達以閱讀和思考武裝自己，偶然發現自己有意念移物的能力，用一連串惡作劇回擊不公；最終不只救了自己，也救了同樣身陷家庭創傷的哈尼老師（Miss Honey），以及身邊的同學。劇中一句「Even if you're little, you can do a lot」（即使你很渺小，也能有所作為），正是全劇核心訊息。

瑪蒂爾達Matilda 音樂劇劇本由英國當代極具影響力的編劇 Dennis Kelly 改編，他從原著提煉出一條精巧的雙線敘事，沒有刻意解釋瑪蒂爾達超能力的來源，而是把焦點放在個人尊嚴、獨立思考與如何面對不合理規則等議題之上。劇目以兒童視角出發，討論的卻是更廣泛的社會主題，小朋友看得投入，大人也能找到共鳴。

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音樂劇《瑪蒂爾達》劇照（七幕人生）

從一本童書到舞台作品

要理解《瑪蒂爾達 Matilda The Musical》的吸引力，可從原著作者達爾講起。他是英國家傳戶曉的兒童文學作家，在2000年英國「世界圖書節」（World Book Day）的「我最喜愛作家」讀者投票中，甚至排在《哈利·波特》作者J.K.羅琳之前，奪得榜首。《瑪蒂爾達》是他七十多歲時的後期作品，1988年出版至今依然在世界各地書店長銷，1996年亦曾改編成電影。

《瑪蒂爾達 Matilda The Musical》 音樂劇自2011年首演至今，全球累計觀演人次已超過1,100萬。英國《泰晤士報》形容其「讓人無法抗拒」；《星期日泰晤士報》稱劇中曲目為「殺手級歌曲，牽動人心」；一向以嚴格見稱的美國《紐約時報》劇評人亦寫道「沒有什麼能比得上它」。

另外，已故英國女王伊麗莎白二世亦曾親自接見劇組小演員，並在國宴接待中安排演出劇中片段；而2015年，威廉王子夫婦招待貴賓時，亦選擇《瑪蒂爾達》作為唯一的音樂劇演出節目，其地位可見一斑。

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音樂劇《瑪蒂爾達》劇照（七幕人生）

必看原因一：橫掃英美劇壇獎項

要衡量一齣音樂劇的藝術成就，獎項是最直接的指標，而《瑪蒂爾達 Matilda The Musical》交出的成績單近乎無人能敵。劇目自首演以來累計奪得逾百項國際獎項，包括24項「最佳音樂劇」榮譽，並獲健力士世界紀錄認證。

音樂劇《瑪蒂爾達》劇照（七幕人生）

該製作在2012年奧利花獎（Olivier Awards）共獲十項提名（即所有合資格類別），最終奪得七項大獎，包括最佳新音樂劇、最佳導演、最佳音樂劇男主角、最佳音樂劇女主角（由四位瑪蒂爾達小演員共同領取）、最佳劇場編舞、最佳舞台設計及最佳音響設計，至今仍是西區音樂劇歷來奪得最多奧利花獎的紀錄保持者。

劇目登陸紐約百老匯後，在2013年東尼獎上，作品再奪五項大獎，包括最佳音樂劇劇本獎。能同時征服英美兩大劇壇最高榮譽的音樂劇，屈指可數。

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必看原因二：Tim Minchin詞曲與經典舞美

如果說劇本是骨架，澳洲音樂人Tim Minchin的詞曲就是《瑪蒂爾達 Matilda The Musical》的靈魂。他沒有將歌曲寫得低幼，反而在歌詞中大量運用文字遊戲與密集押韻，令歌詞值得反覆細味。

音樂劇《瑪蒂爾達》劇照（七幕人生）

譬如〈Naughty〉道出全劇的核心精神，不公平，不是逆來順受的理由。〈School Song〉則將26個英文字母逐一藏入控訴校園暴政的歌詞，配合演員的肢體動作，笑中帶刺。到孩子們齊聲唱出〈Revolting Children〉，「Revolting」一字雙關，叛逆即起義，全場情緒在這一刻被點燃。

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音樂劇《瑪蒂爾達》劇照（七幕人生）

視覺方面，Rob Howell的舞台設計以巨型字母積木構築出瑪蒂爾達的世界，部分積木上的字母可拼出劇情關鍵詞；而那條全長三米、能盪到觀眾眼前的秋千，亦成為劇迷熟悉的標誌。這套舞美設計先後奪得奧利花獎與東尼獎最佳舞台設計，今次中國巡演完整保留原版創作班底，連魔術與特殊效果亦由原設計師Paul Kieve操刀。

必看原因三：超乎想像的兒童演員

《瑪蒂爾達 Matilda The Musical》最教人難忘的，未必是佈景或特效，而是那群十歲上下、卻能撐起整個舞台的兒童演員。

這齣戲對小演員要求極高，既要演出複雜情感，又要兼顧唱跳，還要應付Tim Minchin那些節奏刁鑽的歌詞。製作團隊安排幾位Matilda輪流上陣，分擔演出強度。除了主角，劇中其他兒童角色同樣由小演員擔綱。看着這群孩子在舞台上演出反抗與成長，那種能量是看書或看電影都未必感受得到的。

不少人對音樂劇或許有「門檻高」的印象，但《瑪蒂爾達 Matilda The Musical》是相對容易入門的一齣。它以音樂推進敘事，配合舞台、歌曲與舞蹈，不需太多背景知識也能看得明白。對未看過音樂劇的觀眾，或第一次帶子女入劇場的家長來說，絕對是必看之選。

【演出資訊】

地點：深圳濱海藝術中心歌劇廳

時間：2026年5月1日至6月21日

演出總時長約150分鐘，包含中場休息20分鐘；英語演出，中文字幕



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平日場：

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週末場：

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