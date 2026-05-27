燭光音樂會5大必看｜迪士尼+宮崎駿+K-pop！維港/古蹟/獨家$225起

香港好去處｜EGA｜如果浪漫有盡頭，那一定是由萬千燭光、動人旋律和醉人景致交織而成的燭光音樂會。由EGA主辦、享負盛名的燭光音樂會再度回歸！音樂會分為5大主題，包括迪士尼、宮崎駿、廣東歌、華語流行曲以及全新加入的K-pop，無論你是追求夢幻的電影主題曲、引發共鳴的流行曲，還是激情澎湃的韓流，都能滿足得到！音樂會現時更有2人同行獨家9折，低至$225即可入場，詳情即看內文！



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EGA燭光音樂會｜燭光夜音樂會有什麼特色？

EGA燭光音樂會｜萬千燭光ｘ動人弦樂ｘ歷史古蹟 讓浪漫凝結時間

燭光夜音樂會是香港享負盛名的活動，在各地已舉行多場。音樂會分為5個獨立的主題，包括迪士尼、宮崎駿、廣東歌、華語流行曲以及全新加入的K-pop。而今次音樂會將分別於擁有270維港景色的香港海事博物館、百年歷史古蹟佑寧堂；以及神聖瑰麗的循道衞理聯合教會國際禮拜堂舉行。當萬千燭光徐徐亮起、細膩動人的弦樂於這些充滿歷史質感的建築中回蕩，彷彿時間也會被瞬間凝結，浪漫至極！

EGA燭光音樂會｜3大殿堂級本地樂團獻奏

另一大加分位，是次音樂會將分別由本地團隊The Euphonious、Ensemble Apeiron及羅曼四重奏（Romer String Quartet）獻奏，參與過無數場國際級的音樂表演活動的The Euphonious，曾為卡地亞珠寶、尚美巴黎珠寶，以及2013年比利時皇后訪港時受邀獻奏；Ensemble Apeiron曾踏足悉尼歌劇院、波士頓美術館、莫斯科音樂學院大廳等世界級舞台；羅曼四重奏則曾於美國紐約卡內基音樂廳、日本東京凸版印刷堂等世界舞台表演，音樂造詣絕對毋庸置疑！

EGA燭光音樂會｜5大必看主題

EGA燭光音樂會【1】迪士尼奇幻燭光音樂會——多首電影名曲重現／彷如經歷一連串電影名場面

以另類方式再次體驗迪士尼的童話世界！迪士尼奇幻燭光音樂會開首將以木偶奇遇記《When You Wish Upon a Star》拉開序幕，讓「星星」呼應場內燭光，然後以《Can You Feel the Love Tonight》、魔髮奇緣《I See the Light》等迪士尼名曲，讓情感層層遞進，編織一連串溫暖純真的迪士尼童話故事。聽一次音樂會，彷如重新經歷一遍電影的名場面，無論是大人還是小朋友都能享受不一樣的音樂感官體驗！

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迪士尼奇幻燭光音樂會

香港海事博物館｜2026年6月12日｜The Euphonious

優惠價（2位）：$630｜原價$700｜人均$315

循道衞理聯合教會國際禮拜堂｜2026年6月20日｜羅曼四重奏

優惠價（2位）：$450起｜原價$500起｜人均$225起

單人票：$250起

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歌單參考：木偶奇遇記《When You Wish Upon a Star》、獅子王《Can You Feel the Love Tonight》、魔髮奇緣《I See the Light》、灰姑娘《A Dream is a Wish Your Heart Makes》、睡公主《Sleeping Beauty Waltz》、花木蘭《Reflection》、風中奇緣《Colors of the Wind》、魔雪奇緣《Let it Go》、小魚仙《Part of Your World》、美女與野獸《Beauty and the Beast》、白雪公主《Someday My Prince will Come》、玩轉極樂園《Remember Me》、阿拉丁《A Whole New World》



EGA燭光音樂會【2】宮崎駿燭光音樂會——感受日本殿堂級作曲家久石讓的魅力

可再次感受日本殿堂級作曲家久石讓的音樂魅力！宮崎駿燭光音樂會將為大家帶來多首名曲，以細膩的琴弦演繹《龍貓》、《天空之城》等經典，讓大家在同一個夜晚，沉浸於吉卜力的童真與奇幻世界之中，重新感受《千與千尋》中那份面對未知的勇氣、《魔女宅急便》裡追逐自由的豁達，以及《魔法公主》的史詩感。這些音樂神作都會由細膩動人的弦樂重新演繹，絕對值回票價！

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宮崎駿燭光音樂會

香港海事博物館｜2026年5月30日、6月14日｜Ensemble Apeiron

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

佑寧堂｜2026年6月5日｜Ensemble Apeiron

優惠價（2位）：$684｜原價$760｜人均$342

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歌單參考：風之谷《Kushana No Sinryaku》、魔法公主《The Journey to the West》、魔女宅急便《A Town With an Ocean View》、魔女宅急便《Departure》、龍貓《Stroll》、龍貓《Tonari No Totoro》、千與千尋《One Summer's Day》、千與千尋《Always With Me》、千與千尋《Waltz of Chihiro》、哈爾移動城堡《The Merry go round of life》、天空之城《carrying you》



NGA燭光音樂會【3】廣東歌燭光音樂會——與回憶浪漫地重逢

前奏一響，你就知道是什麼歌！《K歌之王》、《追》、《睡公主》、《月半小夜曲》... ...哪一首廣東話歌曾陪伴你度過一個又一個孤單的夜晚？廣東話流行曲燭光音樂會將會以弦樂重塑多首廣東話經典，由張國榮的《追》、《有心人》；陳奕迅的《K歌之王》、《浮誇》，再到張天賦的《反對無效》等，以音樂勾勒出一條八十年代至現代的流行曲時光軌跡，讓大家在成千上萬盞搖曳的燭光包圍下，與回憶浪漫地重逢！

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廣東話流行曲燭光音樂會

香港海事博物館｜2026年5月31日｜羅曼四重奏

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

循道衞理聯合教會國際禮拜堂｜2026年6月20日｜羅曼四重奏

優惠價（2位）：$450起｜原價$500起｜人均$225起

單人票：$250起

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歌單參考：李克勤《月半小夜曲》、張國榮《當年情》、陳奕迅《K歌之王》、G.E.M.《睡公主》、鄭欣宜《女神》、謝安琪《鍾無艷》、張天賦《反對無效》、陳奕迅《浮誇》、張學友《李香蘭》、Beyond《喜歡你》、張國榮《有心人》、張國榮《追》、陳奕迅《歲月如歌》



NGA燭光音樂會【4】華語流行曲燭光音樂會——再次感受「回憶殺」／多首台灣神級名曲

台灣流行文化是每一代人的「回憶殺」，孫燕姿、周杰倫、林俊傑... ...哪一個歌手最能代表你的青春年代？華語流行曲燭光音樂會主打港台流行音樂，以多首經典名曲串連成一個浪漫醉人的音樂之夜。無論是青澀浪漫的《流星雨》，還是刻骨銘心的《刻在我心底的名字》，橫跨多個時代的回憶，總有一首的旋律能走入你的記憶宮殿，再次感受那歲月的餘溫！

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華語流行曲燭光音樂會

香港海事博物館｜2026年5月29日｜羅曼四重奏

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

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歌單參考：F4《流星雨》、孫燕姿《天黑黑》、林俊傑《江南》、方大同《愛愛愛》、盧廣仲《我愛你》、范曉萱《我要我們在一起》、周杰倫《Medley（菊花台 / 蘭亭序 / 煙花易冷 / 夜曲 / 最長的電影 / 安靜）》、FIR《Lydia》、陳奕迅《淘汰》、鄧紫棋《泡沫》、A-Lin《Medley（失戀無罪 / 給我一個理由忘記 / 有一種悲傷）》、黃大煒《你把我灌醉》、萬芳《新不了情》、盧廣仲《刻在我心底的名字》



NGA燭光音樂會【5】K-POP燭光音樂會——澎湃激情與古典弦樂交織的韓流盛宴

K-POP燭光音樂會以音色豐富細膩、氣勢磅礴的弦樂演奏澎湃激情的韓國流行歌曲，保證充滿驚喜！音樂會開首以金球獎「最佳原創歌曲」《Golden》帶動全場氣氛，然後以BTS的《Dynamite》、BLACKPINK的《Pink Venom》及TWICE的《Fancy》等風靡全球的流行大熱作，將全場的熾熱情緒推上高潮，最後再來洗腦神曲《APT.》作結，為這場顛覆想像的韓流盛宴畫上句號，讓你頓覺K-pop原來都可與古典弦樂碰撞出這種反差唯美質感！

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K-POP燭光音樂會

香港海事博物館｜2026年6月13日｜Ensemble Apeiron

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

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歌單參考：K-Pop Demon Hunters《Golden》、《Soda Pop》、BTS《Dynamite》、BTS《Butter》、《Fake Love》、Twice《Strategy》、《Fancy》、New Jeans《Ditto》、K-Pop Demon Hunters《Your Idol》、《How It’s Done》、Blackpink《Pink Venom》、《How You Like That》、《DDU-DU DDU-DU》、《Lovesick Girls》、PSY《Gangnam Style》、ROSÉ&Bruno Mars《APT》



EGA燭光音樂會｜門票有什麼優惠？

EGA燭光音樂會現時有二人同行獨家9折優惠，人均低至$225即可入場！

燭光音樂會｜2人同行優惠門票（香港海事博物館）

優惠價（2位）：$630｜原價$700｜人均$315

單人門票：$350（大小同價）

燭光音樂會｜2人同行優惠門票（佑寧堂）

優惠價（2位）：$684｜原價$760｜人均$342

單人門票：$380（大小同價）

燭光音樂會｜2人同行優惠門票（循道衞理聯合教會國際禮拜堂）

優惠價（2位）：$450起｜原價$500｜人均$225

單人門票：$250起（大小同價）

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EGA燭光音樂會｜有什麼要注意？

1. 建議提早到達，以便享受場地氛圍並避免排隊。

2. 門票恕不退款。購票前請仔細閱讀活動詳情。

3. 請保持輕聲細語，並將電子設備調至靜音。

4. 夜間氣溫較低，建議攜帶薄外套以保持舒適。



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