香港國際莎劇節｜門票獨家85折！奧賽羅/哈姆雷特等莎翁9大傑作

【莎士比亞/國際莎劇節/莎翁】四百多年過去了，我們為甚麼還要走進劇場看莎士比亞？由鄧樹榮戲劇工作室主辦的「香港國際莎劇節」（莎劇節），將於2026年6月5日至21日載譽回歸，正好邀請全港觀眾一同思考這個問題。繼2024年首屆順利舉行後，今年第二屆的莎劇節集合了來自西藏自治區、廣州、羅馬尼亞、韓國、英國、波蘭及香港本地的劇團與藝術家，帶來涵蓋傳統劇場、獨腳戲、物件劇場及舞蹈劇場等九個風格各異的莎劇節目，正好提供了9種在當代社會看莎士比亞的可能。（01會員獨享《奧賽羅》及《哈姆雷特》兩套劇目的限時快閃85折優惠，優惠期有限，萬勿錯過！）



第二屆香港國際莎劇節（圖片由鄧樹榮戲劇工作室提供）

那麼，今天我們可以怎樣看莎士比亞？其實不一定要捧著原文劇本正襟危坐，我們可以從頂尖劇團的重構中，看跨性別反串的演繹、看藏語民謠與歌舞、看韓國漁村喜劇，也可以看羅馬尼亞大師對莎翁文本的解構。

鄧樹榮戲劇工作室《奧賽羅》

作為本屆莎劇節的開幕節目，鄧樹榮戲劇工作室帶來的粵語版《奧賽羅》無疑是重中之重。這部被外界公認為四大悲劇中「最難演」的作品，在導演鄧樹榮的構思下，破格地將原著背景移植至中國明末清初的政權更迭時期。

鄧樹榮戲劇工作室《奧賽羅》（圖片由鄧樹榮戲劇工作室提供）

這個改編並非天馬行空。鄭成功之父鄭芝龍是天主教徒，麾下更有三十多名黑人近衛軍。澳門割讓予葡萄牙後，葡萄牙從非洲殖民地帶來大批黑人，鄭芝龍便將他們招攬入伍。這段鮮為人知的歷史，恰好為《奧賽羅》原作中的種族議題，提供了一個東方視角的切入點。而在晚明的政治焦慮之下，將軍奧賽羅一步步走向自我毀滅，也更見悲壯。

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全劇僅由四位香港實力派演員擔綱，包括曾於24年憑《白日之下》獲得香港電影金像獎「最佳女配角」的梁雍婷、演活無數電視劇角色的視后黃智雯、以及有豐富舞台劇演出經驗的梁天尺及黎玉清，4人將盡情揮灑演技，分飾9個不同角色。當中最大看點，無疑是黃智雯與梁雍婷的首度合作以及跨性別反串。

《奧賽羅》導演鄧樹榮（圖片由鄧樹榮戲劇工作室提供）

黃智雯將飾演莎劇史上最著名的陰謀家伊亞戈（Iago），她坦言這是演藝生涯中最具難度的角色。為了貼近當下語境，劇本融入大量現代用語，黃智雯的角色更會夾雜廣東話粗口，透過語言的暴力與話中有話的操弄，逼出人性的黑暗面。而出名演技精湛的梁雍婷，更會一人分飾三角，橫跨不同性別與年齡，甚至要飾演Mandy角色的妻子，被丈夫一手迷惑，讓觀眾感受她如何分飾3個角色的細膩情感及內心世界。

至於飾演奧賽羅的梁天尺，將演繹奧賽羅親手毀滅摯愛、繼而了結自己的極端崩潰故事；黎玉清則把女主角黛絲德蒙娜重塑為一位性感而有主見的現代女性。四位演員以地道粵語結合精準的形體，讓觀眾直擊這場由一個謊言所引發的虐心掙扎。

鄧樹榮戲劇工作室《奧賽羅》演出及購票詳情

演出地點：香港文化中心劇場

演出日期：2026年6月5-7日、9-10日 15:00／20:00（共9場）

01空間獨家優惠！（即日起至6月2日）

01會員獨家85折 二人票【Ticket A】HKD 1,020（原價 HKD 1,200）

*限量優惠，每場僅限10套，售完即止！



克拉約瓦國立劇院《哈姆雷特》

除了莎劇的本土化，第二屆香港國際莎劇節亦邀來國際劇壇巨匠的極簡詮釋。莎翁那句最著名的台詞「To be or not to be」，為何能跨越文化與時代不斷引起共鳴？正是本作試圖回應的命題。

克拉約瓦國立劇院《哈姆雷特》（圖片由鄧樹榮戲劇工作室提供）

享譽國際劇壇的導演迪克蘭．唐納倫（Declan Donnellan）與舞台及服裝設計師尼克．奧門羅（Nick Ormerod），闊別香港劇場十五載後再度攜手。這對黃金組合以極其精細的手法，對這部莎翁最著名的悲劇進行了一次徹底的解構。

Declan Donnellan (左) and Nick Ormerod (右)（圖片由鄧樹榮戲劇工作室提供）

導演大刀闊斧剪去繁複的宮廷政治與次要情節，將演出濃縮在不足兩小時、不設中場休息的時間裡。舞台亦簡化到極致，僅保留文本中最核心的元素。這種「極度蒸餾」的處理，反而提煉出故事的精髓：人類為何能對同類施加如此壯觀的暴力，同時又會質疑自身存在的意義？

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男主角Vlad Udrescu所演繹的哈姆雷特，不再是高高在上的王子，而是一個充滿憤怒、脆弱、抑鬱、失去錨點的當代青年縮影。他甚至塗上紅唇膏、穿上高跟鞋，在性別與自我認同的邊緣試探。歐洲評論界對本作讚譽有加，劇評人形容Vlad Udrescu是「他這一代的哈姆雷特」，演活了當代年輕人的憤怒、脆弱、抑鬱與孤獨。

克拉約瓦國立劇院《哈姆雷特》演出及購票詳情

演出地點：西九文化區自由空間大盒

演出日期：2026年6月16-17日 20:00（共2場）



01空間獨家優惠！（即日起至6月11日）

01會員獨家85折二人票【Ticket A】HKD 850（原價 HKD 1,000），每場限量8套

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*極度限量，售完即止！



7部風格各異的莎劇延伸

西藏自治區話劇團《哈姆雷特》（中國）

西藏自治區話劇團《哈姆雷特》（圖片由鄧樹榮戲劇工作室提供）

除了羅馬尼亞版《哈姆雷特》，今屆亦呈獻一個藏語版本。此作承襲中國戲劇大師林兆華1990年的先鋒版本，再經中國著名話劇及電影演員濮存昕重新調整，由22位藏族青年演員全程以藏語演出，並融入藏族民歌、舞蹈與迅捷的劍術對決，讓這部經典悲劇煥發出高原生命力。

重塑莎士比亞劇團《馬克白》獨腳戲（英國）

重塑莎士比亞劇團《馬克白》獨腳戲（圖片由鄧樹榮戲劇工作室提供）

這齣60分鐘的獨白劇，以驚心動魄的心理描寫，呈現馬克白一步步墮入瘋狂的過程。該劇曾於倫敦、里加、約克、維羅納、孟買、布拉格等城市巡演，並於紐約United Solo Theatre Festival勇奪「最佳國際劇目」獎。

莎士比亞舞蹈劇場（香港）

莎士比亞舞蹈劇場（圖片由鄧樹榮戲劇工作室提供）

以舞蹈來演繹莎士比亞，又會是怎樣？鄧樹榮戲劇工作室今次委約兩部舞蹈作品。其中《威廉的花園》將莎士比亞的文本視為「意象土壤」，舞者化身為「植物體」，是一場探討多物種感知的生態劇場實驗。

至於《我們（不）是羅密歐與茱麗葉》，則由現實中為夫婦的編舞兼舞者曾稑宸（Terry）與黎姀熹（Bobo）首次以莎士比亞作品編舞，以純粹的雙人身體語彙，重構這對經典戀人之間的恆久辯證。

伊娃．卡茨馬雷克《奧菲莉亞．物件劇場》（波蘭）

伊娃．卡茨馬雷克《奧菲莉亞．物件劇場》（圖片由鄧樹榮戲劇工作室提供）

這部作品將焦點轉移到《哈姆雷特》中長期被邊緣化的奧菲莉亞身上。演出從經典悲劇謝幕後的廢墟舞台開始，透過物件劇場與後設劇場的對話，將水與衣物轉化為創傷與記憶的載體，把奧菲莉亞重塑為一個具有獨立能動性的強大女性。

《盧克麗絲受辱記》（英國）

《盧克麗絲受辱記》（圖片由鄧樹榮戲劇工作室提供）

女演員艾蓮娜．佩隆以精湛的獨腳戲形式，為莎士比亞同名長詩中那段令人心碎的故事發聲，探討暴力、羞恥與創傷記憶，強烈呼應當代社會的性別政治。

韓國國立劇團《第十二夜》

韓國國立劇團《第十二夜》（圖片由鄧樹榮戲劇工作室提供）

韓國著名劇場導演林度完，則將莎士比亞的愛情喜劇《第十二夜》搬到朝鮮時代的小漁村「龍頭」，巧妙地重新講述這個錯綜複雜的愛情故事。作品結合韻律十足的語言遊戲、誇張滑稽的身體動作，以及極具韓國民俗風味的舞美設計與現場音樂演奏，為觀眾帶來一場熱鬧又幽默的演出。

鄧樹榮戲劇工作室《泰特斯2.0》（香港）

鄧樹榮戲劇工作室《泰特斯2.0》（圖片由鄧樹榮戲劇工作室提供）

《泰特斯2.0》於2009年首演時被譽為「香港當代劇場最重要事件之一」，自首演以來已三度重演，並曾於歐亞十城巡演。作品以形體劇場的說書形式呈現，加入現場音樂與形體語彙，回歸劇場本質：一個空蕩的舞台、簡潔的燈光、七張椅子，以及七名穿梭於說書人與角色之間的表演者。今次陣容包括首演演員彭珮嵐、黃兆輝，以及曾獲得ViuTV《選角》最佳男演員、新加入的龔志業。

殿堂級藝團作幕後推手

這場國際級戲劇盛宴，帶來了9套經典莎翁劇目的精彩重構，策劃的幕後推手正是本地劇壇地位舉足輕重的鄧樹榮戲劇工作室。工作室由著名劇場導演鄧樹榮於2009年創立，定位為戲劇研創及教育中心，並自2019年起獲藝發局選為「優秀藝團」之一。

劇場導演鄧樹榮表示，莎劇並不高深，莎劇的影響其實早已融入大眾及社會。（圖片由鄧樹榮戲劇工作室提供）

在藝術總監鄧樹榮的帶領下，工作室提倡「從身體出發的簡約舞台美學」，自1997年起共創作及改編了二十多齣作品，包括《泰特斯》、《馬克白》（後改名為《馬克白的悲劇》）、《薄伽梵歌》及《等待果陀》等，當中不少作品都有口皆碑。工作室甚至曾到中國內地以至歐洲多個城市巡演，由北京、上海、廣州、深圳等地，到後來遠赴歐洲，獲邀到倫敦、柏林、維也納、波蘭、捷克、溫哥華等地演出。甚至多個知名戲劇節，例如英國愛丁堡藝穗節、新加坡華藝節、羅馬尼亞錫比烏劇場節、羅馬尼亞克拉約瓦國際莎劇節，以及北京人藝國際戲劇邀請展等，亦曾獲邀參與。

或許，莎翁寫的從不只是「故事」，而是人。權力如何令人腐化、嫉妒如何吞噬愛情、猶豫如何錯失時機、謊言如何包裝成正義，這些命題放在今天看，反而格外熟悉。奧賽羅因一條手帕而起的妒火，不過是換成了今天的一則訊息、一張截圖；哈姆雷特的猶豫不決，正是我們在資訊過載下難以下決定的日常。莎士比亞之所以還是「現在式」，是因為人性沒有更新版本，他的文本依然映照著人性的陰暗。

就讓我們6月一同走進劇場，一同感受莎士比亞的震撼力量。