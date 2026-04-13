TWICE成員Momo巡演忍痛拔除可治療恆牙　團隊高強度行程再引爭議

TWICE成員Momo（平井桃）在團隊北美巡演期間因牙痛難忍且行程過滿無法接受系統治療，被迫拔除一顆本可通過根管治療保留的恆牙，術後臉腫仍堅持演出，網民質疑公司未調整行程安排，任由藝人只能採取極端方式處理牙疾。



TWICE成員Momo（IG@momo）

Momo因沒空治療牙疼拔牙

近日，TWICE成員Momo通過社交平台與粉絲進行對話中，聊到在芝加哥巡演中自己由於牙疼到牙科進行治療，但是經過當地牙科醫生的診斷，她的牙齒已經嚴重惡化，如果需要治療的話需要回到韓國進行治療。但是由於巡演還並未結束，距離回到韓國還需要一個星期的時間，Momo提到自己因為實在是忍受不了疼痛怕影響後續的巡演所以才選擇了把本還能治療的牙齒拔掉。

Momo因沒空治療牙疼拔牙。（Weibo圖片）

Momo因沒空治療牙疼拔牙。（Weibo圖片）

網民質疑經紀公司管理

此事一經曝光，迅速引起網民的廣泛討論，矛頭直指TWICE的經紀公司—JYP，這個以人性美著稱的公司。粉絲開始質疑公司未協調海外專業牙醫或調整行程配合藝人的治療，放任藝人選擇極端處理方式，與其標榜的「人性化管理」背道而馳。更有粉絲提到成員過往曾出現骨折仍堅持演出，批評公司為了商業利益，安排密集的海外巡演與四面台演出，讓成員長年無休、健康嚴重透支。

經紀公司管理遭網民質疑。（Weibo@泡菜那些事）

經紀公司管理遭網民質疑。（Weibo@泡菜那些事）

TWICE高強度巡演

事實上，TWICE過去近一年展開的世界巡演場次已逾70場，TWICE第六次世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》自2025年7月啟動，在巡演期間不停追加巡演城市，截至今年4月8日已進行至北美芝加哥站，整體規劃超78場，目前僅完成場次達57場，後續可能仍繼續追加巡演。

TWICE高強度巡演。（Weibo圖片）

TWICE多名成員病休

此前，早已有TWICE的成員因行程繁重導致的身體健康問題而宣佈病休缺席演唱會，在如此高強度的行程安排下，團內已有5名成員相繼因傷病暫停活動，包括多賢脚踝骨折、彩瑛腰部不適等狀況；Mina也曾帶著智齒傷口堅持上台演出。對此，粉絲與大眾不僅為成員們原生牙齒無法復原的損失感到痛心，更對藝人在高壓工作下的健康處境深感惋惜。