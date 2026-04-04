周子瑜朝聖台灣TWICE快閃店遭拒！媽媽YT曝光「冇飛被擋」2秒過程

台灣「國呢美女」周子瑜於2012年成為JYP娛樂的練習生，2015年正式出道成為TWICE時迅速爆紅，亦成為了台灣歌迷必追的明星之一。經過多年，周子瑜亦人氣不減，日前TWICE到台灣演出也引起了一股追星熱潮，除了演唱會附近，各個地方也有展覽館、捷運（台灣對地下鐵路的稱呼）海報，就連警署外電子宣傳版也宣傳海報，形成了一股「TWICE風潮」。



周子瑜（thinkaboutzu@IG）

戴紅帽嘅就係周子瑜，疑似冇飛被店員攔在快閃店門外。（youtube截圖@玲氏物語 Lydia HUANG）

周子瑜本尊睇TWICE被「半路截擊」

周子瑜回台，不瑜媽也不忘拍下有關愛女的台上的風采及一些周邊宣傳，之後更將之剪輯成影片放到個人YouTube頻道「玲氏物語 Lydia HUANG」上，可稱是台灣最強子瑜忠粉。今次的YouTube片（玲氏物語 Lydia HUANG）中，就有「眼利」網民發現，影片中的其中兩秒的畫面中，除了子瑜媽在快閃店門外，身後快閃店出現一名長髮戴紅帽的美女，而她被店員「半路截擊」不得入其門。原來是子瑜打算入場TWICE快閃店時，疑似因為「冇買飛」在門口位置竟然被攔下來了。

網民都大爆笑，紛紛留言就：「工讀生真的要加薪，太盡職了」、「子瑜大概是史上第一個被攔下的店長分身」，又指其實子瑜拉下口罩就能入場，但還是相當守規則，不想引起哄動。「翻版周子瑜」不忍了！曬10年前清純舊照撇「假胸+整容」流言

不瑜媽設有個人youtube頻道，分享愛女和自己的生活點滴。（youtube截圖@玲氏物語 Lydia HUANG）

不瑜媽設有個人youtube頻道，分享愛女和自己的生活點滴。（youtube截圖@玲氏物語 Lydia HUANG）

連警署外都有應援宣傳。（youtube截圖@玲氏物語 Lydia HUANG）

twice（twicetagram@IG）

周子瑜（thinkaboutzu@IG）

TWICE在Victoria's Secret維密秀的演出。（YouTube@Victoria's Secret）

周子瑜有台灣國民美女之稱。（thinkaboutzu@IG）

周子瑜有台灣國民美女之稱。（thinkaboutzu@IG）

周子瑜真係靚！（thinkaboutzu@IG）

周子瑜日前回台演出。（thinkaboutzu@IG）

【周子瑜 TZUYU 實體小檔案】

所屬女團：TWICE（JYP娛樂旗下）

隊內擔當：領舞、副唱、門面、忙內

近期里程碑：繼娜璉、志效後，成為 TWICE 第三位推出個人 Solo 專輯的成員（首張迷你專輯《abouTZU》）。

【周子瑜 & TWICE 近期焦點動態】

全球巡演：TWICE 近期剛完成第五次世界巡迴演唱會「READY TO BE」，並於多個國家創下票房紀錄。

品牌代言：子瑜憑藉高挑身材與精緻五官，持續受到國際時尚與美妝品牌青睞，近期接下 [填入最新代言品牌，如：POND'S 等] 品牌大使。

台灣行程：此次子瑜低調返台，除了與家人團聚，也意外因為朝聖自家快閃店的逗趣插曲再度成為網民熱話。