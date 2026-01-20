TWICE多賢突破尺度激吻床戲　秀英演活追星少女辛酸獲劇迷大讚

「演技dol」一字源於韓國，用於形容唱而優則演的偶像（Idol）。近日少女時代秀英和TWICE多賢同時推出新作，前者憑《偶像瘋子》獲讚完美轉型、後者則以《Love Me》被封為新一代「演技dol」，香港觀眾即可到Viu親自見證她們的實力和魅力！

《偶像瘋子》秀英演活追星女

浪漫愛情韓劇《偶像瘋子》講述頂尖刑事律師孟世娜（崔秀英飾）是男子偶像團體「Gold Boys」主唱都來益（金宰永飾）的瘋狂粉絲，某天都來益被捲入謀殺案，她以專業律師身份為其辯護，由此展開一段懸疑浪漫史。

《偶像瘋子》都來益（金宰永飾）、孟世娜（崔秀英飾）。（公關提供）

《偶像瘋子》最新一集劇情

最新一集中，都來益發現孟世娜的粉絲身份後，有感自己受到欺騙，憤而解僱對方；心痛的孟世娜丟掉了所有偶像周邊，但她仍堅持為都來益辯護，兩人一同前往「鋼琴森林」尋找線索，也在過程中敞開心扉，確認了彼此的心意。孟世娜發現崔在熙遺書與生前留言內容矛盾，更有新目擊者出現⋯⋯

《偶像瘋子》孟世娜（崔秀英飾）。（公關提供）

秀英演活追星族辛酸惹共鳴

自《偶像瘋子》播出後，秀英獲不少劇迷大讚演技更上一層樓！她一方面完美表現了粉絲的追星心態，另一方面又演活穩重的精英律師，「一人分飾兩角」的演繹為她帶來了大量正評：「這個角色完全擁有兩個人格」、「秀英演得很細膩」、「她完全就是追星女啊」、「被自己的偶像痛罵令人心痛」！想知道秀英還有甚麼破格演出，就要留意《偶像瘋子》了。

《偶像瘋子》秀英演技獲讚。（公關提供）

《Love Me》多賢喊戲惹人憐

治癒愛情韓劇《Love Me》講述單身婦產科醫生徐俊京（徐玄振飾）遇上唯一能看穿她偽裝堅強的男人朱道賢（張栗飾），兩人將如何在愛與被愛的過程中，重新找回家庭的溫暖與自我成長呢？

《Love Me》徐俊京（徐玄振飾）、朱道賢（張栗飾）。（公關提供）

本周《Love Me》劇情

本周《Love Me》劇情轉入大直路，朱道賢前女友、即兒子丹尼爾的生母林潤珠（孔成夏飾）正式登場，並直接表達希望與道賢復合。她甚至前往徐俊京的醫院宣戰，使三人關係陷入緊張。道賢因自己複雜的情況讓俊京感到孤單而充滿愧疚，最終下定決心，鼓起勇氣到珠寶店挑選訂婚戒指，計劃向俊京求婚⋯⋯

《Love Me》池慧溫（多賢飾）。（公關提供）

多賢「激吻床戲」尺度大突破

除了張栗和徐俊京的愛情主線，人氣女團TWICE成員多賢和李施優的青梅竹馬戀同樣備受關注！劇中池慧溫（多賢飾）與徐俊瑞（李施優飾）相識廿年，徐俊瑞充滿浪漫卻欠缺成熟，是一名徹頭徹尾的戀愛腦，幸得好友池慧溫相伴照顧。某次徐俊瑞為了前女友被打到鼻青面腫後，她忍不住心痛落淚：「你的人生就這樣完了嗎？為什麼要跑去挨打？我因為痛苦才哭的，我喜歡你。」二人情不自激吻起來，最終還發生關係，讓Once（TWICE粉絲名稱）直呼：「多賢大個女喇」、「豆腐（多賢）演得很好」、「我也跟著心痛了」！

池慧溫（多賢飾）與好友徐俊瑞（李施優飾）相識廿載。（公關提供）

池慧溫（多賢飾）與徐俊瑞（李施優飾）發生關係。（公關提供）

TWICE全體力撐

去年多賢已獲觀眾大讚，更有不少網民看好她有力轉型成為演員！談到首次拍攝電視劇，多賢坦言非常緊張，所幸拍攝期間得到成員們的支持和鼓勵，最後她也表示：「《Love Me》涵蓋家庭、愛情、友情與戀人元素，有著任何人都能產生共鳴的情感，看到後面或許會忍不住掉眼淚，敬請大家好好期待。」

多賢獲封新一代演技idol。（公關提供）

《Love Me》池慧溫（多賢飾）。（公關提供）

《Love Me》將於本周迎來大結局，香港觀眾可以透過Viu緊貼播出，同時一併收看《偶像瘋子》，享受煲劇自由。