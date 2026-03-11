JYP創辦人朴軫永辭理事職務回歸創作　曾打造TWICE、GOT7等大熱團

根據韓媒最新消息，JYP娛樂創辦人朴軫永（J.Y. Park）於3月10日震撼宣佈，將正式辭去JYP娛樂公司內部理事職務。他明確表示將不會參加於3月26日舉行的定期股東大會中的董事連任競選。



JYP娛樂創辦人朴軫永辭去公司內部理事職務。（網上圖片）

朴軫永保留最大股東身份

雖然卸下內部理事頭銜，但朴軫永目前仍是JYP娛樂的最大股東，並將保留「首席創意官」（CCO）的身份。這次職務調整的核心在於「職責優化」，旨在將「經營權」與「創作權」徹底分離。他往後將專注於三大方向：「以藝人身份進行音樂創作及舞台活動」、「系統性培養後輩練習生」以及「拓展K-POP產業的全球對外業務」。

朴軫永將保留JYP娛樂公司「首席創意官」的身份。（朴軫永IG圖片）

曾一手打造TWICE等多個大熱團體

朴軫永作為韓國樂壇的傳奇人物，自1994年出道，不僅是擁有《Don't Leave Me》、《Honey》等經典金曲的歌手，更是點石成金的金牌製作人。他曾一手捧紅Wonder Girls、2PM、miss A、GOT7及現時的全球大勢女團TWICE。如今他決定回歸創作本心，將更多精力投入在音樂與新人的打磨上，不少網民表示期待他能續寫K-POP神話。