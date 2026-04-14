「最美小龍女」陳玉蓮驚喜曬近照 66歲氣色紅潤獲網讚：美艷如昔
撰文：薯條
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現年66歲被譽為「最美小龍女」的一代玉女陳玉蓮（蓮妹），近年深居簡出，鮮有公開露面。日前其社交平台帳號驚喜上載近照，更俏皮地留言寫道：「為大家帶來了遲來的復活節禮物，看了這麼多Q版的蓮妹，蓮妹的近照終於來了，大家是否覺得非常美艷呢？」此帖一出，隨即引發網民熱烈討論。
凍齡美貌驚艷網民
從近照可見，蓮妹手扶超巨型花束，身穿黑色外套配上格紋內搭，剪了一頭清爽短髮，顯得精神奕奕。最新照片中她氣色紅潤，雙目靈動有神，面帶溫婉微笑，完美示範何謂優雅地老去。大批網民紛紛留言盛讚，指她仙氣十足、美艷如昔，歲月似乎未曾在這位「小龍女」身上留下太多痕跡。
息影多年熱心慈善
陳玉蓮自息影後一直生活低調，將重心轉向慈善工作，更經常走訪內地山區探訪及助學，因此鮮少在公共場合露面，這次的近照亦令不少粉絲開心能得知其近況。而且在這張生活近照中，對比以往的狀態，如今的蓮妹氣色更佳，狀態大勇，確實如她所言依然「美艷」。
陳玉蓮獲封「永遠的小龍女」
陳玉蓮在80年代憑《天龍八部》「王語嫣」及《神鵰俠侶》「小龍女」一角爆紅，獲封「永遠的小龍女」，其後往台灣發展並拍下亞視劇集，90年代末重返無綫，憑《巨人》再創事業高峰，後卻毅然息影，全面退出娛樂圈。2007年，陳玉蓮復出拍攝電影《天水圍的日與夜》，同年以外援身份回巢TVB與劉松仁合作《緣來愛上賊》，2012年拍畢《名媛望族》後再度息影，令《名》成為其告別作。