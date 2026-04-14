陳柏宇認當年台上激凸令《你瞞我瞞》更紅　近日與拍片者意外相認

陳柏宇其中一首最街知巷聞的歌曲必定是《你瞞我瞞》，而2009年他在簽唱會上演唱這首歌時，穿著窄身褲的他疑有生理反應，「激凸」效果成為一時佳話，該條簽唱會片段，至今已在YouTube累積72萬訂閱，而他當年除了獲封「J神」外，高登討論區更改了歌詞做《你扯我扯》。昨日（13日）陳柏宇在Threads發文，竟透露與當年的拍片fans於街頭相認，帖文中更引用了《你瞞我瞞》MV的獨白：「個世界咁大，估唔到，咁都撞到……」

感謝粉絲拍低「英偉」一面 親解扯旗之謎認帶旺《你瞞我瞞》

陳柏宇貼出簽唱會的原片Link，並謂：「我敢講〈你瞞我瞞〉呢首歌咁hit，某程度上都係因為呢條片。個世界咁大，估唔到咁都撞到，前排喺長沙灣送完個女，有個女仔走埋嚟話當年呢條片係佢拍完upload，多謝你影到我咁英偉嘅一面，7月入嚟紅館再影過！」其實陳柏宇一向不介意提起這段外人眼中的「黑歷史」，被問起「What if 當初唱歌冇扯旗」，他坦蕩蕩回應：「我應該冇咁紅！冇呢個新聞嘅話，《你瞞我瞞》首歌已經係另一個命運嚟㗎喇。」而他接受FH Production熊仔頭的節目訪問時，也否認是當眾「扯旗」：「我覺得我冇嘅，冇理由喺個咁嘅場合『扯旗』係會唔知。有啲詭異嘅原因係乜嘢呢，佢扯完又收返埋，唔同角度又扯又收返埋，邊有咁㗎？」直至前年，有網民再問起當時究竟當年為何會這樣，陳柏宇也大方回應：「上台之前瞓著咗一陣，係男人嘅都會明。」

陳柏宇自爆近日與2009年紀錄他「動L」一刻的歌迷與街頭相認。（IG@ckw720）

陳柏宇貼出經典原片，透露：「前排喺長沙灣送完個女，有個女仔走埋嚟話當年呢條片係佢拍完upload，多謝你影到我咁英偉嘅一面，7月入嚟紅館再影過！」（Threads@ckw720）

陳柏宇多次表示當年是「扯旗」的可能性很低，因他覺得若然在公眾場合「扯旗」，印象應該會很深刻。（YouTube@ 陳柏宇 Jason Chan）

陳柏宇親解「《你瞞我瞞》動L」事件是因為上台前瞓覺。（threads截圖）

網民爆笑留言認係性啟蒙 狂抽水：陳廣偉廣闊又偉大

而今次他主動提起相認事件，也在網上引起迴響，網民留言：「某程序上你係我性啟蒙第一人，當年好似小六定中一嘅我 睇yes見到呢單嘢，第一次知道扯旗係咩樣😭😭😭😭多謝你，柏宇 Btw諗起你上次亞博都冇拉褲鏈」、「16年前初嚐事業起機，16年後事業再次起飛💪🏿」、「陳廣偉，廣闊又偉大」