「億萬駙馬」袁偉豪偕妻兒逛街　買奢侈品要老婆批准盡顯家庭地位

袁偉豪與港姐太太張寶兒婚後「兩年抱兩」，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年11月再迎來細仔「袁氹氹」，組成幸福的四口之家。日前張寶兒上載影片，記錄和老公帶著兒子「袁咕碌」逛琴行的溫馨時刻。

袁偉豪與張寶兒為細仔舉行百日派對。(袁偉豪IG)

一家四口好溫馨。(袁偉豪IG)

買奢侈品要老婆大人批准

片中見到張寶兒悉心打扮，而袁偉豪則全程化身廿四孝爸爸兼貼身保鏢，全程抱著兒子「袁咕碌」。雖然袁偉豪近年努力接Job「吸金養家」，但在購買奢侈品上似乎仍要徵求老婆同意。三人經過名貴結他區域，袁偉豪被一支超4萬元的結他吸引，隨即試探式詢問老婆：「如果給你批准我，拿4萬塊出來，你會批准我買隻錶，還是買支結他呢？」 語氣中充滿試探，可見家中財務大權似乎由老婆掌管。

袁偉豪化身廿四孝爸爸帶仔逛琴行。（小紅書＠張寶兒Bowie）

袁偉豪買奢侈品需要向老婆請示。（小紅書＠張寶兒Bowie）

家中財務大權似乎由張寶兒掌管。（小紅書＠張寶兒Bowie）

張寶兒表示要考慮考慮。（小紅書＠張寶兒Bowie）

「花式放閃」獲網民共鳴

雖然外界常戲稱袁偉豪為「駙馬」，但他在影片中展現出的幸福感卻非常真實。回顧這段感情，兩人初期因女方家世顯赫，外界曾一度以「女尊男卑」、「億萬駙馬」等標籤形容袁偉豪，令他承受不少壓力，但時間證明了一切，兩人婚後愈愛愈濃，袁偉豪一步步以實際行動證明自己是工作養家的真漢子，張寶兒亦力撐老公是潛質股。如今，袁偉豪一家四口甜蜜幸福，這段曾不被看好的婚姻，最終贏得了大眾的滿滿祝福。

袁偉豪與張寶兒為細仔舉行百日派對。(袁偉豪IG)

張寶兒表示不迎合外界評論 。（葉志明攝）

袁偉豪充滿父愛。（片段截圖）

袁偉豪陪同張寶兒入產房。(ig@_bowiecheung)