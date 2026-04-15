梁朝偉現身台灣開講大師課　自爆與王家衛合作內幕曾一場戲NG40次

近日，曾三度拿下金馬獎影帝的梁朝偉現身台灣「金馬大師課」擔任首個開講人，活動由同樣手握兩座金馬獎的劉冠廷擔任主持人與對談嘉賓。在交流過程中，梁朝偉毫無保留分享了自己四十餘年的演藝生涯表演經驗。



梁朝偉現身台灣「金馬大師課」擔任首個開講人。（台北金馬影展圖片）

梁朝偉開講大師課

這場梁朝偉主講的大師課，吸引了大半台灣演藝圈來取經求道，其中不乏桂綸鎂、楊謹華、張榕容、柯佳嬿等知名演員，也有曾敬驊、朱軒洋、王渝萱等新生代演員，張鈞甯、溫貞菱、張詩盈、宋柏緯等人也悉數到場。作為主持人的劉冠廷，一上場便緊張的坦言，因為梁朝偉太過傳奇，自己此刻就像幸運得到神燈的人，連說什麼都不清楚。

梁朝偉開講大師課。（台北金馬影展圖片）

梁朝偉談表演看法

梁朝偉談到對表演的看法中提到，他認為表演的關鍵從在于能否真正投入角色狀態，在拍攝時保持放鬆又專注，就可以馬上進入角色。他也分享了一些可以進入角色的方法，比如設計一些很小的東西，角色的精神狀態、狀況和背景設定。對於外界盛讚他「眼神會演戲」的評價，梁朝偉則坦言從未刻意強調眼神，只是用眼神反映了他的內心。

梁朝偉分享表演看法。（台北金馬影展圖片）

梁朝偉提與王家衛合作經歷

梁朝偉也提到之前和不同導演合作的經驗，在與王家衛導演合作前會見面聊天，因為在缺乏完整劇本的拍攝模式下，演員必須對導演十分信任，也要清楚對方想要的內容。不過他話鋒一轉，補了一句：「雖然我不知道王家衛要甚麼」。他提到當年在與張曼玉拍攝《阿飛正傳》中一場吃梨子的戲時拍了3、40遍，王家衛也沒說清楚為什麼，導致自己回家也很低落。

梁朝偉提與王家衛合作經歷。（台北金馬影展圖片）

梁朝偉回憶《東成西就》拍攝過程

與侯孝賢導演合作《悲情城市》時，梁朝偉開始接觸文學小說，透過書中細膩具體的情境描寫與人物心理反應去幫助表演，也開始改變了自己的表演模式。他提到，「直到有一天，我去看《阿飛正傳》自己的鏡頭時，我就知道自己的狀態，王家衛要我沒有表演的痕跡。」談到《東成西就》，他表示當時與相熟的團隊合作很輕鬆，加上導演劉鎮偉常親自示範表演，他更笑稱導演演得比自己還要搞笑。

梁朝偉回憶《東成西就》拍攝過程。（台北金馬影展圖片）

梁朝偉大讚《你是不會當樹嗎》導演

談到與新作《你是不會當樹嗎》的匈牙利導演伊迪高安怡迪合作的過程，導演當時特別寄給他腦神經科學、植物研究以及哲學相關書籍，他不僅仔細研讀，更嘗試說服自己是腦神經科學家的角色，還被朋友調侃怎麼不去考博士。他也大力稱讚這位導演很會引導演員，與他合作的過程完全不會感到緊張。

梁朝偉大讚《你是不會當樹嗎》導演。（台北金馬影展圖片）

梁朝偉寄語在場電影人

已經入行40多年的梁朝偉提到他現在會離開自己的舒適圈，會跟不熟悉的團隊合作，也會去嘗試一些新東西。他提到自己開始維持運動習慣，是因為認識到演員這份工作需要充足的體力支撐，如果體力不夠好，一場戲有八個機位要拍的話他會非常煎熬。最後，他也給予在場電影人建議，「把自己準備好，有機會的時候就會有很多人看到你。」