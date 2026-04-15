吳幸美閃婚後首揭老公神秘身份　親解《東張》同事婚禮失蹤原因

「東張女神」吳幸美蜜月回港後首度回應3月22日的閃婚喜訊，透露老公是年長幾歲的專業人士，兩人在交往半年後決定互訂終生。針對《東張》團隊未獲邀出席，她解釋是為了保護圈外老公及避免同事負擔，故改以喜餅及韓國手信分享喜悅。



吳幸美蜜月回港後首度回應3月22日的閃婚喜訊。（IG@ng_hang_mei）

吳幸美韓國蜜月返港揭開閃婚背後隱情

「東張女神」吳幸美早前低調出嫁，由於事前毫無預兆，加上婚禮現場未見《東張西望》主持群蹤影，一度引發網民「不和」揣測。近日，剛與新婚丈夫從韓國度蜜月歸來的吳幸美接受《明周娛樂》訪問。她透露這名「神秘Mr. Right」是一位比她年長幾歲的專業人士，兩人經友人牽紅線相識，僅交往半年便互訂終生。為了保護圈外人的另一半，她特意挑選了草木萌發的3月22日舉行婚禮，並在雙方家長的見證下，溫馨而迅速地完成了人生大事。

吳幸美結婚發文喜獲圈內好友祝福。（IG@ng_hang_mei）

吳幸美大方解構《東張》團隊「集體失蹤」之謎

對於外界熱議的《東張西望》同事集體缺席事件，吳幸美展現了大方得體的一面。她解釋，老公並非公眾人物，兩人共識婚禮應走低調溫情路線，不希望勞師動眾。

吳幸美解釋沒邀請《東張》團隊成員的原因。（IG@ng_hang_mei）

考慮到《東張》團隊成員眾多，她不想派發「紅色炸彈」造成同事負擔，因此僅邀請了家族至親及少數對她提攜有加的演藝前輩。雖然沒請飲，但她已貼心地向每一位同事派發喜餅卡，並特地準備了大量的韓國手信回禮，務求以最不打擾的方式與大家分享這份新婚喜悅。

吳幸美只邀請了家族至親及少數對她提攜有加的演藝前輩。（IG@ng_hang_mei）

吳幸美亡父遺願終成真

婚禮上雖有歡笑，亦有感人淚點。吳幸美遺憾父親未能親自將她的手交到新郎手中，但她深信爸爸在天之靈定會感到欣慰。她憶述2019年父親病逝前一星期，曾握著她的手預言：「你這麼善良，終有一天會找到依靠。」這句話多年來一直是她的精神支柱。如今回看，老公不僅善良體貼，更對她與吳母呵護備至，那份穩重的責任感與亡父極為相似，讓她感嘆終於圓了爸爸最後的願望。

吳幸美父親於2019年不幸病逝。（IG@ng_hang_mei）

吳幸美感激王俊棠雪中送炭

在精簡的賓客名單中，隱藏著多段深厚的圈中情誼。吳幸美點名感謝數位視她如己出的前輩，包括如大哥哥般守護她的李思捷，以及開啟她歌唱事業的李麗霞（黑妹），後者更慷慨贈送了一條精美的鑽石手鏈作為賀禮。

吳幸美感謝李思捷幫助。（IG@qco_official）

李麗霞（黑妹）收到吳幸美贈送的一條精美的鑽石手鏈作為賀禮。（IG@blackgirl_lilaiha）

此外，她特別提到與王俊棠的一段往事。當年父親病重時，她曾在電視台走廊因壓力過大而崩潰痛哭，當時王俊棠給予的安慰與實質支持，對她而言如同雪中送炭。這份情義令她畢生難忘，因此特意邀請對方見證自己出嫁，感謝這些前輩在人生低谷時的陪伴與關懷。