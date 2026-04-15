正義女神｜29歲梁超怡演少女被讚初戀感　自爆遭阿佘氣場嚇到口窒

TVB律政劇《正義女神》，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。昨晚（14日）一集，29歲的梁超怡挑戰 「逆齡」極限，穿起校服演未成年女學生零違和，網民激讚很有初戀感。更自爆在法庭戲中被佘詩曼的強大氣場當場嚇窒。



29歲的梁超怡演未成年女學生零違和。（公關提供）

少女扶手電梯墮下案

昨晚（14日）一集《正義女神》審理的另一個案，是「少女扶手電梯墮下案」，被告班森（關偉倫飾）被控蓄意推少女何嘉茵Ruby（梁超怡飾）落扶手電梯，班森辯稱是因被女方偷錢包才追出去，並強調沒有推過Ruby…由於案件太多疑點，言官著何Sir（黃庭鋒飾）幫忙調查，終揭出貪慕虛榮的Ruby、為了追求名牌手袋而當上「兼職女友PTFG」，事發當日是因不配合兼順手牽羊偷銀包才與班森發生爭執…

超怡一出場就追逐戲令人印象深刻。（公關提供）

超怡一出場就追逐戲令人印象深刻。（公關提供）

被推落電梯。（公關提供）

29歲梁超怡演未成年少女零違和

有「翻版孫藝珍」之稱的梁超怡昨晚出場最大亮點，是現年29歲的她穿起校服逆齡演繹未成年少女感覺零違和；而為了配合PTGF劇情，超怡更會按劇情需要穿起校服大擺少女甫，令不少網民大嘆有初戀感：「新一代女演員佢算靚女」、「有港姐氣質」、「挺像少女」、「根本就係少女」、「樣子很甜」、「很有初戀感」、「顏值演技俱備，有前途。」其實是次已非超怡首度演少女，雖然演出經驗不多，但超怡之前在《黑色月光》及《非常檢控觀》中，已先後演繹過林夏薇及陳煒少女版，當時亦因「初戀感」及樣子甜美大獲好評。

超怡在《黑色月光》中演繹過林夏薇的少女版。（《黑色月光》劇照）

超怡在《黑色月光》中演繹過林夏薇的少女版。（《黑色月光》劇照）

超怡在《非常檢控觀》中演陳煒少女版。（《非常檢控觀》劇照）

超怡在《非常檢控觀》中演陳煒少女版。（《非常檢控觀》劇照）

自爆遭阿佘氣場嚇到口窒窒

另雖然演戲經驗尚淺，但昨晚超怡在庭上作供場口，還是恰到好處地演繹了角色Ruby既心虛口窒窒、但同時又竭盡所能扮無辜狀態，難怪演技獲讚。談到場口，梁超怡接受tvb.com獨家訪問時，笑言全靠佘詩曼帶戲才能口窒窒得如此自然，又謂能與阿佘同場感到十分難忘：「雖然只有一場，但已經好難忘，阿佘喺法庭上好有威嚴同氣場，好似真係法官一樣審問我，所以我好自然會驚、同埋講大話時會口窒窒。」

超怡微表情做到足。（公關提供）

超怡微表情做到足。（公關提供）

阿佘氣場強大。（公關提供）

超怡被嚇到口窒。（公關提供）

超怡坦言著校服扮少女搞笑又尷尬

對於被指少女感重，超怡笑言私下的自己雖確實仍有少女心，但要著住校服兼在大班工作人員面前擺少女甫影道具相，確實感到尷尬：「因為始終自己都已經唔係呢個年紀，仲要扮後生咁，所以都幾尷尬同搞笑。」問到「逆齡」心得，超怡則謂最著重卸妝及防曬：「我去到邊都搽防曬，同埋食少啲炸嘢。」

超怡笑言著校服扮後生甫少女甫其實有啲尷尬。（公關提供）

超怡笑言著校服扮後生甫少女甫其實有啲尷尬。（公關提供）

超怡笑言著校服扮後生甫少女甫其實有啲尷尬。（公關提供）