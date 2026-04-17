美歌手D4vd涉謀殺少女被捕　死者疑為其女友　二人食指有相似紋身

美國21歲知名歌手、作曲家「D4vd」（本名：David Anthony Burke）被警方逮捕！



洛杉磯警方先前調查一件少女失蹤案時，在D4vd遭扣押的特斯拉（Tesla）電動車中發現少女「被肢解、嚴重腐爛」的屍體。4月17日洛杉磯警方正式以「涉嫌謀殺」將D4vd逮捕。

「D4vd」David Anthony Burke（Instagram@d4vddd）

《BBC》報導，現年21歲的D4vd遭到洛杉磯警方拘留，不得假釋，此案預計4月19日將正式移交地方檢察官。警方透露，D4vd對此案一直保持沉默，但他的經理人此前曾表示，這位TikTok明星一直都積極配合警方偵辦。

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D4vd疑與死者交往

回顧此案，去年9月8日，洛杉磯警方接到通報，稱聖塔莫尼卡大道（Santa Monica Boulevard）的汽車拖吊場不斷傳出異味。警方到場發現，登記在D4vd名下的特斯拉，竟然藏有一具腐爛的屍體。經過調查發現，證實其為失蹤至少2年的14歲少女莎莉絲特（Celeste Rivas）。

莎莉絲特Celeste Rivas（網絡圖片）

《TMZ》報導指出，莎莉絲特右手食指有一個「Shhh…」的刺青，與D4vd食指上的相似，而知名歌手Rihanna、女星Lindsay Lohan也都有相同款式刺青。然而，莎莉絲特的母親指出，女兒曾和名為David的男人交往，與D4vd的真名相符。

此外，有網友發現，D4vd於2023年12月創作的一首歌曲，碰巧就叫《Celeste》，甚至有不少兩人的親密合照在網絡上被曝光。警方表示，目前僅依涉嫌謀殺的罪名將D4vd逮捕，全案調查尚未偵結。

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