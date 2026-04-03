哈里王子婚前親密對話曝光！與女記者頻繁調情約「做壞事」

英國哈里王子（Prince Harry）日前對「每日郵報」出版商「聯合報業集團」（Associated Newspapers Limited，ANL）提起隱私訴訟，沒想到在倫敦高等法院審理的隱私訴訟案中，哈里王子與「星期日郵報」的前記者親密私訊內容曝光。



包括兩人互傳「甜心」與「想念我們看電影依偎的時光」等字眼。

英國哈里王子近日被爆與「星期日郵報」的前女記者親密私訊。（Getty Images）

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據外媒報導指出，從法庭文件中可見，哈里王子與「星期日郵報」前記者夏洛特格里菲思（Charlotte Griffiths）透過臉書私訊頻繁互動，時間長達數周。除了互傳曖昧字眼外，甚至出現「mwah」（親吻）的表情符號。

對話中，格里菲思亦曾回應兩人曾共度「有趣又調皮的週末」，並以「頑皮先生」、「H炸彈」稱呼哈利，還提到：

我們難道不能每個週末都到鄉下壞壞嗎？

訊息中多次以「親親」、「Xxx」等語句作結，互動顯得相當曖昧。

不過，哈里王子在出庭時表示，兩人是透過電影製片人亞瑟蘭登（Arthur Landon）舉辦的周末派對認識。當時不知對方是記者，得知後立即斷絕聯繫。然而，這次在法庭上曝光的訊息與通話紀錄，卻被認為與他先前的說法存在落差。

「聯合報業集團」認為，哈利是否早已知情對方身分，並指出雙方互動頻繁，關係不似短暫接觸。同時，該集團也在庭上駁斥原告提出的「非法蒐集個資」指控，認為相關說法缺乏事實基礎，甚至屬於不實抹黑。而全案已於3月31日結束審理，最終裁決結果仍待法院公布。

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