BBC童星販賣原味內衣襪子稱加價有特別服務　粉絲怒罵「太噁心」

英國BBC熱門劇集《東區人》（East Enders）走紅的男星約書亞·帕斯科（Joshua Pascoe）近日因在訂閱平台OnlyFans販售自己穿過的內衣和襪子，引發粉絲熱議與爭議。



約書亞·帕斯科曾於2010至2012年間在劇中飾演班·米切爾（Ben Mitchell）大受歡迎，上個月他在社群平台X宣布即將推出OnlyFans帳號，並向粉絲透露「你們還沒準備好接下來的內容，敬請期待」，隨後分享了一些「預告」照片。

他在X上發布了一系列腳部和襪子的照片，聲稱將上傳「男性腳、腳底、腳趾及其他內容」，並寫道：

你們可能認得我是班·米切爾，但來我的OnlyFans看看我摘掉眼鏡後的樣子。

據「太陽報」報導，同劇演員達妮拉·韋斯特布魯克（Daniella Westbrook）曾在X上推廣他的帳號，但該貼文已被刪除。

約書亞在劇中參與了希瑟·特羅特（Heather Trott）謀殺案的情節，被認為是最知名的班·米切爾扮演者之一，但這次販售穿過的內衣襪子舉動，引發粉絲在論壇上批評「太噁心」。

一名網友留言：

約書亞竟在賣穿過的襪子，達妮拉還幫忙推銷！

另一位粉絲表示：「不評論他，但真的太噁心了。」

部分粉絲則為約書亞辯護，留言稱：「我對他或任何人開OnlyFans沒意見。人需要賺錢，演員的收入可能不足以支付生活費，而演過班·米切爾這種角色後，找到正常工作的機會也可能有限。」

據報導，約書亞在OnlyFans上出售穿過的內衣價格從30英鎊（約314港元）起，訂閱月費則為7.46英鎊（約78港元），頁面還承諾「高級腳部內容」及「個人獨秀演出」。

