網紅Junee入廟「露胸拜神」擺挑逗姿勢惹議　網斷正：香都沒點燃

馬來西亞網紅Junee五官精緻、身材火辣性感，近日她到中國洛陽白馬寺旅遊，因上傳一系列「火辣參拜」照，引發軒然大波。



照片中，她不僅將外套敞開，露出低胸上衣、中空蠻腰，在莊嚴宗教場合穿著暴露，有「褻瀆神明」之嫌，更被眼尖網友抓包手中的香根本沒點火，被酸：

不只褻瀆，連神明都敢騙！

網紅Junee近日透過社群平台分享造訪河南著名古蹟「白馬寺」的旅遊照，在千年古剎淨地，她卻刻意將外套拉鍊拉至胸口以下露胸、露腰，還在香爐前擺出各種性感挑逗姿勢，甚至一臉神情陶醉。

馬來西亞網紅Junee近日她到中國洛陽白馬寺旅遊，因上傳一系列「火辣參拜」照，引發軒然大波。（IG@junee1214）

照片曝光後，隨即引發兩派網友論戰。

雖有少數網友認為是個人「穿衣自由」，但絕大多數網友則認為去寺廟卻穿得像去夜店，痛批：

「基本的尊重都沒有嗎？」

「想紅想瘋了，連佛門地都不放過」



認為其行徑根本是褻瀆神明。

還有網友將照片放大觀察，發現Junee雙手誠懇捧著的三炷香，頂端完全沒有點燃痕跡或點香裊裊，證明這場看似虔誠的參拜戲碼純屬「無火擺拍」。

網友發現Junee雙手捧著的三炷香，頂端完全沒有點燃痕跡，純屬「無火擺拍」。（IG@junee1214）

不少網友揣測她只是為了社群流量，才會拉開外套拉鍊找人擺拍，連火都懶得點，網友不滿地留言砲轟：

「這根本是欺騙神明的表演」

「作秀作到佛祖面前，真的無下限」



而面對排山倒海的批評與檢舉聲浪，Junee似乎承受不住這股跨國的輿論壓力，目前也被發現她的Instagram與Threads帳號已悄悄關閉，全面從社群媒體消失。

【延伸閱讀】女星被指「服務業殺手」有人稱「看到她就發抖」 節目上公開致歉（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

選完這件事永不會變！ 鍾明軒這句話引發網友共鳴

苦熬2個月不翹課！YouTuber千千考取中餐證照 網笑：沒地獄廚房

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】