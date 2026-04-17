前港姐冠軍張瑪莉樸素近照曝光狀態驚人　曾嫁李小龍兄長半生坎坷

時年73歲有「傳奇港姐」之稱的張瑪莉曾在1975年參選港姐奪得冠軍，雖然近年已經逐漸退居幕後，但在社交平台仍保持活躍狀態。近日在社交平台上分享了多組在法國巴黎出遊的相片。



張瑪莉樸素近照曝光。（IG@mary_cheung_artist）

張瑪莉73歲狀態驚人

張瑪莉分享到自己在巴黎的遊歷經歷，第一天就前往凱旋門附近遊覽，在照片中張瑪麗身著黑色羽絨服帶著一頂鴨舌帽，還能清楚地看見其帽子下面的白髮，可見狀態十分鬆弛。雖然裝扮十分樸素，但是仍然可以看出她帽子下面的好氣色和心情，完全看不出她的73歲的年齡。

張瑪莉73歲狀態驚人。（IG@mary_cheung_artist）

張瑪莉曾嫁李小龍兄長

張瑪莉在奪得港姐冠軍後曾參演過多部電視劇，後在1980年時嫁給何東家族的成員，李小龍的兄長李忠琛。兩人育有一兒一女，張瑪麗後選擇息影全心照顧家庭。後來兩人因性格不合於1995年選擇離婚。她曾透露護照上仍冠「李」姓，以此紀念已故的前夫。李忠琛2008年因心臟病在澳洲家中離世，張瑪莉每年都不時到墓園拜祭前夫。後來她於2012年與余文平再婚至今仍舊十分恩愛。

張瑪莉曾嫁李小龍兄長（Mary Cheung 張瑪莉@FB）

張瑪莉童年經歷坎坷

張瑪莉童年時曾遭父母拋棄流落街頭成孤兒，甚至在街頭露宿長達四年。童年不幸遭遇沒有使張瑪莉放棄自己的人生，而是選擇在自己二十三歲時參加香港小姐的選拔，後面一舉奪得冠軍而改變了自己的人生。即使面對離婚大事也沒有因此停頓不前，而是繼續努力過好自己的人生。

有能力之後張瑪莉便開始了自己的尋親之路，辛苦尋找多年後，終於尋找到父母的蹤跡。尋獲母親後她並沒有追問當年的事情，表示沒有怨恨過母親，找到母親後陪伴她度過了十個年頭，但是後來尋到父親的消息卻得知他早已客死他鄉。