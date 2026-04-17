王星揭被賣豬仔內幕　被迫電詐還遭「盜刷網貸」　欠巨款無力結婚

大陸演員王星2025年初被拐騙到緬甸詐騙園區，引發兩岸三地關注。



他近日公開披露，期間他的手機被別人拿走，盜刷數萬元人民幣網貸，返國後只能分期還款，還向女友借錢。

王星（微博@演員_王星）

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手機遭盜刷網貸

綜合陸媒報導，王星與女友康嘉近日在大陸綜藝節目《初入職場金融季》，暢談婚姻觀與財產等議題，兩人坦率談及婚前協議、聘金與經濟困境，引發網友熱議。

王星自曝被騙緬甸時，手機被別人拿走，盜刷數萬元人民幣網貸，獲救回國後，只能選擇分期還款，期間還找女友借錢還貸款。王星形容，自己當時的收入「饑一頓飽一頓」，被盜刷網貸一事，更是讓自己的生活「屋漏偏逢連夜雨」，而在捉襟見肘的時候，也找康嘉借錢度過難關。

至於為何多年與女友仍只戀愛不結婚，王星透露，結婚計劃擱置的原因是經濟問題，因為兩人都是「滬漂」，買不起房。

現年33歲的王星畢業於上海大學電影學院，曾演出《你是我的榮耀》、《罰罪》等作品，2025年1月，他接獲赴泰國拍戲邀約，卻遭詐騙集團拐至緬甸，從此失聯，所幸康嘉上網求救，揭開多起類似騙局，震驚大陸社會，之後他在中泰兩國政府出面干預下，順利獲救返國。

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