王星揭被賣豬仔內幕 被迫電詐還遭「盜刷網貸」 欠巨款無力結婚
撰文：中天新聞網
出版：更新：
大陸演員王星2025年初被拐騙到緬甸詐騙園區，引發兩岸三地關注。
他近日公開披露，期間他的手機被別人拿走，盜刷數萬元人民幣網貸，返國後只能分期還款，還向女友借錢。
更多王星的相片：
+3
手機遭盜刷網貸
綜合陸媒報導，王星與女友康嘉近日在大陸綜藝節目《初入職場金融季》，暢談婚姻觀與財產等議題，兩人坦率談及婚前協議、聘金與經濟困境，引發網友熱議。
王星自曝被騙緬甸時，手機被別人拿走，盜刷數萬元人民幣網貸，獲救回國後，只能選擇分期還款，期間還找女友借錢還貸款。王星形容，自己當時的收入「饑一頓飽一頓」，被盜刷網貸一事，更是讓自己的生活「屋漏偏逢連夜雨」，而在捉襟見肘的時候，也找康嘉借錢度過難關。
至於為何多年與女友仍只戀愛不結婚，王星透露，結婚計劃擱置的原因是經濟問題，因為兩人都是「滬漂」，買不起房。
現年33歲的王星畢業於上海大學電影學院，曾演出《你是我的榮耀》、《罰罪》等作品，2025年1月，他接獲赴泰國拍戲邀約，卻遭詐騙集團拐至緬甸，從此失聯，所幸康嘉上網求救，揭開多起類似騙局，震驚大陸社會，之後他在中泰兩國政府出面干預下，順利獲救返國。
延伸閱讀：《街頭霸王》尚格雲頓涉人口販賣 康城收5女子做「禮物」並性交
+19
41歲文章轉行賣麵意外翻紅 排隊超3小時 週一公休勾起出軌醜聞女星張婉婷對質小三遭其挑釁 警局外怒飛腳渣夫：警察在才不踢臉《逐玉》鄧凱深夜偷看女主播 緋聞疑雲惹熱議 女方急發聲揭真相「最美穆念慈」孟子義驚爆深夜送院 公司急撤工作 2年僅放假2日
延伸閱讀：
影/雲南潑水節變調！陸女後車廂遭強開「狂噴水」 空調冒煙熄火
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】