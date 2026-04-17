陳偉霆兒子遇胃食管反流十分驚險　妻子何穗曾遭假富豪騙婚

36歲的內地超模何穗曾被拍到多次與陳偉霆私下約會，隨後兩人的戀情遭到曝光。去年何穗與陳偉霆更是無預警之下突然在微博官宣自己的BB已經出世，正式升級為三口之家。近日，何穗在分享的育兒視頻里提到自己的兒子在出生兩三個月的時候就曾遇到胃食管反流。



何穗分享育兒經。（Weibo@何穗）

何穗兒子曾遭胃食管反流

何穗在影片中分享到，孩子三個月的時候特別抗拒趴，後來她通過看書了解皮克勒育兒法，主張讓寶寶以自由平躺的狀態成長，讓肌肉與神經系統自然發展，不強制進行趴臥訓練。她在育兒視頻中還透露到，孩子在兩三個月時胃食管反流，因為不適感，清醒時大多時間都待在斜坡枕上，缺少了平躺訓練。也正因如此，後來寶寶一嘗試趴臥就表現出抗拒，總是發出哼唧不願配合。

何穗兒子曾遭胃食管反流。（Weibo截圖）

何穗用心育兒

之後她讓寶寶連續一週清醒時在遊戲墊上完全平躺玩耍，慢慢減少使用斜坡枕。調整個兩三天，寶寶就已經能自己完成左右兩側翻身了。調整過後寶寶明顯更願意趴臥，不僅趴著的時間翻倍，協調性明顯加強不少。近日有網民在公園裏偶遇到何穗帶著兒子在公園散步，褪去模特的光環何穗母愛光輝四溢，從細節就能感受到她對寶寶的認真和細心，在工作之餘還會親自帶兒子外出遊玩。

何穗帶兒子公園散心。（小紅書圖片）

何穗早年曾遭假富豪騙婚

在與陳偉霆傳出結婚生子消息之前，何穗就曾被曝出遭假富豪騙婚的傳聞。2014年底，何穗突然在社交平台曬出結婚證，照片中男方的臉部被打碼處理。不過這段婚姻僅維持了七個月便宣告結束，網傳離婚原因是何穗發現男方並非真富豪，而是假冒的富豪身份，因此選擇離婚。