中國四大維密超模三位已為人母　何穗秘密產子劉雯井柏然唔認愛

現年39歲的陳偉霆（William）與內地超模何穗多次被影到互動頻密，關係甚是曖昧，但多年來卻始終未有公開戀情。不過今日（18日）兩人無預警在微博官宣已升格做父母，震驚全網。

陳偉霆和何穗無預警宣布已為人父母 。（微博圖片）

其實中國四大維密超模（Victoria's Secret）已有三位為人母，當中奚夢瑤嫁得最好，成為豪門少奶奶並育有一子一女，只剩下劉雯還未結婚，雖然她與內地男星井柏然緋聞傳足多年，但二人至今從未正式承認戀情。

陳偉霆 何穗育有一子

2021年陳偉霆與何穗被影到同回住處，令戀情曝光，但二人卻從未認愛。2023年，何穗被影到在離開北京時選擇住酒店，並未前往男方家中，因此傳出分手消息，同年底陳偉霆就被影到連續三天返回女方住處，還一同去按摩店，關係似乎修補。

而在2024年10月，有網民在日本偶遇他們一同旅遊，相信當時感情己相當穩定。今年8月，何穗的微博被發現已超過半年沒有更新，引發退圈熱議，而相隔2個多月後卻無預警宣布已為人母，她在微博留言表示：「爸爸、媽媽還有他。」相信當時她沒有更新微博原因是處於待產階段。

二人從未承認戀情。（陳偉霆微博圖片﹑IG圖片）

陳冠希 秦舒培育有一女

秦舒培在與陳冠希結婚之前曾有過一段婚姻，她在2012年曾與華誼兄弟時尚文化傳媒董事總經理趙磊結婚，但兩人在2016年離婚。隔年，她就被爆與陳冠希結婚，同年誕下女兒Alaia 。對於結婚細節他們始終保持低調，但自結婚並育有女兒後，他們的關係一直非常穩定，一家人不時被捕獲一起旅遊，一家三口非常幸福。

一家三口相當幸福。（秦舒培微博圖片）

何猷君 奚夢瑤育有一子一女

2018年內地一檔綜藝節目《愛的時差》，令何猷君和奚夢瑤的關係有所轉變，他們在節目中互動甜蜜，後來亦慢慢讓戀情浮出水面。同年，奚夢瑤慢慢融入何家，被影到與何猷君家人同遊泰國，二人又多次被影到在香港、澳門、上海等地甜蜜逛街看電影，戀情關係十分穩定。

何猷君舉行盛大求婚儀式。（視覺中國）

直到2019年5月，何猷君在上海舉行了一場盛大且高調的求婚儀式，準備了近10萬支玫瑰公開求婚。同年7月，二人正式官宣結婚，其後於10月宣布已為人父母，奚夢瑤為何家誕下長孫何廣燊（Ronaldo)，並在兩年後誕下女兒Romee，成功湊成一個「好」字。

2019年結婚 。（何猷君微博圖片）

雖然作為何家少奶奶，但奚夢瑤卻沒有選擇養尊處優，還非常有上進心修讀北京大學與香港大學的EMBA聯合培養項目，並在2024年獲得香港大學高級管理人員工商管理學碩士學位，她現還積極參與模特兒工作。

奚夢瑤嫁入豪門成少奶奶。（奚夢瑤微博圖片）

井柏然 劉雯從未承認戀情

2022年井柏然在夜跑結束後，被影到非常自然地牽起劉雯的手，因此被視為戀情實錘曝光，但他們始終未承認戀情。不過兩人近年多次被影到甜蜜互動，甚至乎在巴黎、日本等地被許多網民偶遇，可見二人關係非常穩定。

二人至少從未承認戀情。（井柏然微博圖片﹑ 劉雯微博圖片）

去年井柏然同劉雯被發現在湖南永州逛街，傳出井柏然到女方老家過年，被視為是見家長獲得認可。今年6月更盛傳他們已領證結婚，但至今仍未認愛，他們選擇以低調的方式相處交往。