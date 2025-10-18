陳偉霆秘戀何穗從未認愛　查小欣忽爆內幕︰替他保守秘密3年

現年39歲的「大灣區男神」陳偉霆（William），與36歲的內地超模何穗今早（18日）突然在社交媒體宣布誕下男嬰︰「爸爸、媽媽還有他」，震驚娛圈。何穗在與陳偉霆交往前，情史曾惹爭議，有指她曾於2015年在微博公開曬出結婚證，但隨後火速刪除帖文，一度被質疑為電影造勢。有傳她的婚姻僅維持七個月，前夫身份不明，更一度盛傳是「假富豪」。

何穗。(ig圖片)

而陳偉霆與何穗的戀情早於2021年傳出，兩人多次被拍到親密出入，盛傳同居，但一直保持低調，從未正式對外承認。但這段關係原來早已得到圈內人確認，陳偉霆三年前直接向資深傳媒人查小人證實，並叫她「保密」。

陳偉霆與何穗及仔仔。(微博圖片)

陳偉霆與何穗官宣BB已出世。(微博截圖)

陳偉霆與何穗官宣BB已出世。(微博截圖)

陳偉霆與何穗及仔仔。(微博圖片)

陳偉霆與何穗及仔仔。(微博圖片)

查小欣在陳偉霆官宣生B後，隨即在小紅書爆內幕，透露早在2022年陳偉霆回港拍攝電影《爆裂點》時，曾私下向她透露戀情：「小欣姐，告訴你一個秘密，我在跟何穗拍拖，為好好保護這段戀情，暫時要保密。」查小欣指自己保守這個秘密長達三年，今終傳來喜訊。她還估計BB性別：「他官宣寫『爸爸、媽媽，還有他』，是『他』不是『她』，估計是個男寶寶。陳偉霆非常孝順，陳媽媽抱孫了，定開心得笑不攏嘴。」查小欣亦第一時間發訊息恭喜，陳偉霆亦秒速回應：「Thank you very much！」

查小欣爆為陳偉霆保守秘密三年。(小紅書@查小欣)

查小欣恭喜陳偉霆獲秒回。(小紅書@查小欣)

去年10月，有網友在日本旅遊巧遇陳偉霆和何穗，何穗摟著陳偉霆，手輕輕扶著男友的背，互動相當親密。（微博圖片）

現年67歲的資深傳媒人查小欣，入行多年不但是一名資深電台DJ，她作風大膽愛深挖娛樂圈藝人隱私，她曾與林建明、汪明荃、鄭裕玲、曾華倩、毛舜筠、鍾慧冰等人組成「至八會」，不過傳聞她不守會規，公開於電台爆料而被踢出局。

查小欣曾經係「至八會」成員。（IG圖片）

