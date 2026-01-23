何穗與陳偉霆官宣生子後強勢復出狀態大勇　驚爆月子後曾兩度手術

內地超模何穗自去年與陳偉霆無預警官宣生子後，神隱多時的她近日強勢復出，她為《時尚芭莎》拍攝開年刊封面，狀態大勇，絲毫看不出已為人母。對於產後迅速重返職場，何穗坦言工作對她的重要性，更霸氣表示：「只有專注做自己的事情時，我才是何穗。」

何穗為《時尚芭莎》拍攝2026開年刊封面。（小紅書@時尚芭莎）

何穗產後狀態大勇，絲毫看不出已為人母。（小紅書@時尚芭莎）

自揭月子後曾動兩次手術

何穗在專訪中更首度揭開產後鮮為人知的辛酸。2025年是她的本命年，她迎來了同屬蛇的寶寶，但生產後的考驗接踵而來。何穗透露在照顧孩子時曾感到無力和挫敗，更驚爆：「月子剛結束，何穗在復查時又被告知因子宮淤血需要二次手術，那一刻，何穗體會到了從未有過的脆弱。」這種生理與心理的雙重打擊，讓這位平時自詡「淡人」的超模，也難得展現出內心最柔軟、甚至崩潰的一面。

何穗接受採訪時透露，在月子後因子宮淤血經歷兩次手術。（微博＠何穗）

與陳偉霆秘戀多年終修成正果

何穗與陳偉霆的戀情傳足多年，由2021年被拍到同回住處，到2025年10月18日雙雙曬出超聲波照「跳級」官宣生子，震撼整個演藝圈。當時網友才驚覺何穗清空社交帳號是為了秘密待產。如今何穗升級成為媽媽，她表示學習「愛與關係」讓她找回本能，並深情地說：「愛是彼此看見而不是彼此傷害，愛一個人、尊重一個人其實是人的本能。」