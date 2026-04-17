BLACKPINK Jisoo哥哥傳涉性侵女直播及酒駕被捕！曾嫌偷拍性愛片

韓國頂流女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）的親哥哥金俊亨（김준형），近日再度陷入性犯罪醜聞。據韓國傳媒報道，首爾江南警署近日拘捕了一名30多歲的金姓男子，指其涉嫌企圖性侵及酒駕，由於傳媒在報道時的配圖以及「知名女子偶像團成員的家人」的描述，令外界紛紛猜測嫌疑人身份，引發全網熱議。

Jisoo哥哥再陷醜聞。（ig@sooyaaa__）

Jisoo哥哥被爆涉嫌企圖性侵和酒駕。（ig@sooyaaa__）

Jisoo哥哥涉企圖性侵及酒駕

事件起源於金某花費約300萬韓元（約1.6萬港幣），向一名網上女直播主購買「約會券」。該券為直播平台提供給高額打賞觀眾的見面福利。女方指控，兩人見面吃飯飲酒後，金某將她帶回住所並強行進行肢體接觸。此外，金某更被指控在飯後涉嫌酒後駕駛。

首爾江南警察署於16日逮捕一名30多歲男子A某。（YouTube@channelA-news）

警方接獲求助後隨即上門，並將金某拘捕。面對企圖性侵及酒駕等多項指控，金某表現強硬，並對所有指控均予以否認。目前警方正進一步調查事件真相。儘管官方尚未公開具體姓名，但種種線索指向Jisoo的親哥哥，令公眾深感震驚。

報導指出被捕人員是「知名女子偶像團體成員的家人」，並且《Channel A》的報導縮圖，使用了Jisoo哥哥打馬賽克的照片。（X圖片）

Jisoo哥哥去年曾捲偷拍床片風波

事實上，這並非金俊亨首次捲入性醜聞。早在去年5月，他已被爆出涉嫌非法偷拍性愛片，甚至被指擁有多段與多名女性發生關係的影片。當時金某曾強硬回應指控「毫無根據」，並表示將會提告。如今再度因涉嫌性侵被捕，令其形象跌入谷底，亦令妹妹Jisoo無辜受牽連。