氣質女神文彩元宣布封盤　曬親筆信認愛圈外男友　將在6月辦婚禮

韓國演藝圈傳喜訊！曾以《風之畫師》、《燦爛的遺產》、《善良的男人》、《惡之花》等韓劇紅遍全亞洲的氣質女星文彩元，將於今年6月結婚。根據韓媒《MyDaily》4月15日獨家報導，文彩元將在6月與心愛的另一半步入禮堂，正式升格為「6月新娘」。



文彩元也親自公開手寫信證實喜訊，字裡行間充滿對粉絲的誠摯謝意。

【7】文彩元

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文彩元在信中開頭便親切問候，並感性表示：「我想親自向從出道至今，始終給予我溫暖關注與支持的大家傳達這個消息。」提到即將組建家庭的心情，文彩元坦言：

想到要建立並經營一個家庭，心裡感到有些緊張，但更多的是心動。

她承諾婚後後不會息影，反而計畫以更豐富、多樣的面貌展現演技，讓擔心她婚後淡出的影迷們鬆了一口氣。信末她也不忘暖心祝福粉絲：

祈禱大家都能擁有許多笑容與幸福的日子，在溫暖的春日裡，請一定要幸福，一直以來都很感謝大家。

文彩元公開婚訊，今年6月與圈外男友結婚。（Instagram@moonchaewon_official）

關於外界最關注的準新郎身份，經紀公司透露對方為圈外人士，為了保護男方隱私，婚禮細節將保持低調，屆時僅會邀請親友到場，以非公開形式舉行。

今年39歲的文彩元於2007年出道，憑藉清新脫俗的氣質與深厚演技實力，代表作橫跨影視圈。今年1月她才以電影《心機特務》重返大銀幕，如今傳出人生喜訊，粉絲紛紛湧入社交平台留言，祝福這份「6 月的禮物」能讓女神永遠幸福。

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