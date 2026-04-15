MAMAMOO華莎爆「裸身踩沸水」導致二級燙傷　緊急送醫揭傷勢現狀

韓國女團MAMAMOO這幾年4名團員主要都各自活動，今（2026）年終於迎來6月即將合體的好消息，還要舉辦世界巡迴。



這幾天華莎上綜藝節目，除了分享MAMAMOO的完整體活動，也聊到自己曾在演出前慘遭二級燙傷，所幸目前沒有大礙。

華莎聊到自己曾在演出前慘遭二級燙傷。（IG@_mariahwasa）

更多MAMAMOO華莎照片：

+ 10

親曝遭二級燙傷 裸身踩沸水急送醫院

華莎14日上女諧星金信英的廣播節目，一位聽眾就誇讚華莎在演唱會上跑來跑去的樣子很帥氣，但也關心她之前是不是曾經遇到燙傷事件。

對此華莎分享，「我之前在搬動加熱式加濕器的時候，不小心把水灑出來，結果踩到了水。幸虧水沒有灑在身體上，是撒在腳上。」

華莎還說：

當時因為我是裸體搬加濕器，還好是踩到水，所以沒有更嚴重的燙傷。

不過當時踩到的水溫已經達到沸點，高溫燙傷後華莎立刻前往急診室接受治療，所幸目前已經沒有大礙，

雖然是二級燙傷，但現在已經痊癒。皮膚有一陣子因為燙傷而發黑，但現在幾乎沒有留下疤痕。

【延伸閱讀】權恩妃驚傳「臉部嚴重灼傷」 挑戰非洲最高峰出事 傷勢照曝光（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

李陳鎬腦出血奇蹟獲救真相曝！ 電話那頭救命「竟是SJ前成員強仁」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】