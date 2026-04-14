朴信惠嫁崔泰俊後再傳喜訊 時隔4年懷二胎 爆預產期將停工養胎
撰文：聯合新聞網
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韓國女星朴信惠近日傳出再度懷孕的消息，據韓媒報導，有多位娛樂相關人士透露，朴信惠目前正懷著第二胎，預產期估計在今年秋天。
韓媒「Dispatch」向經紀公司S.A.L.T Entertainment求證，經紀公司證實：
朴信惠目前懷上第二胎，預計今年秋天生產。希望大家給予溫暖的祝福與支持。
朴信惠曾出演《繼承者們》、《來自地獄的法官》：
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朴信惠2022年與男星崔泰俊結婚，並於同年5月生下兒子，時隔4年傳出第二胎喜訊。她目前已來到孕期穩定期，接下來將專心進行胎教。
朴信惠在2024年出演SBS電視劇《來自地獄的法官》後，近期又憑tvN《臥底洪小姐》接連取得好成績，持續展現演員實力與存在感。
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