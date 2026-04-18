向太曾被繼女指控煙頭虐待　每月10萬港幣贍養費供養向生前妻丁珮

「向太」陳嵐近日在社交平台大揭豪門辛酸，直言「後媽難當」並自爆曾遭繼女向詠恆指控以煙頭虐待，對此向華強極度憤慨並怒斥說法荒謬以力挺賢妻。向太回憶即便當年視對方如己出，且在繼女創業失敗時多次伸出援手，仍因親生兒子向佐出生後產生的心結而導致關係冰封。



向華強與向太陳嵐。（向太微博圖片）

向太自揭與繼女向詠恆早有心結

「向太」陳嵐近年積極經營社交平台，大方分享向家的家庭軼事。雖然她與丈夫向華強結縭多年始終恩愛如昔，但在日前發布的影片中，她卻罕有地流露出滿腹委屈。向太坦言，在豪門主母的光環背後，最讓她感到挫敗的莫過於「後母」這個角色，更主動踢爆自己曾被繼女向詠恆反咬一口，指控她曾實施體罰。

向太同向華強結婚多年，恩愛如昔。（微博@向太Tiffany陳嵐）

向太回憶道，當年她入嫁向家時，向詠恆尚在幼年，她一直秉持著「視如己出」的態度疼愛對方。然而，這份苦心經營的母女情在親生兒子向佐出生後開始出現裂痕。據向太所述，當時繼女曾為此連續痛哭了半年，心裏始終認定這名「新媽媽」會將愛全數轉移。儘管向詠恆成年後多次創業失敗，向太仍不計前嫌地代為收拾殘局，沒想到最終換來的卻是令人心寒的指控。

向太回憶道，一直秉持著「視如己出」的態度疼愛繼女。（微博@向佐JackyHeung）

向詠恆宣稱曾遭受向太虐待 向華強氣極維護賢妻清譽

整場風波最令向太震驚的，是她從媒體口中得知，向詠恆竟對外宣稱自己曾遭受繼母虐待，甚至指控向太曾用煙頭燙傷她的身體。面對這項嚴厲的控訴，向太形容自己當時感到莫名其妙，更第一時間向丈夫求證。向華強聽聞後表現得極度憤慨，直接怒斥這種說法是「神經病」，並強力駁斥：「誰說的？當然不可能有這件事！」

繼女造謠向太用煙頭燙自己。（微博）

丈夫的力挺雖然讓向太感到一絲慰藉，但繼女的造謠已讓這段母女關係徹底降至冰點。向太在影片中無奈感嘆「後媽真的不好當」，直言無論給予再多關愛，對方可能還是只聽生母的意見，始終與自己存有隔閡。這番言論亦引發網民熱烈討論，有網民認為向太作風精明，若真要虐待大可不必留下如此明顯的把柄，但亦有人同情孩子的心境，認為繼母的身分在破碎家庭中本身就處於尷尬地位。

向太表示後媽不好當。（微博）

向太自爆每月匯款10萬港幣供養丁珮

向太自稱在向華強與第一任妻子丁珮尚未正式離婚時，兩人便已展開交往。當時丁珮正與丈夫分居，得知向太的存在後表現大度，果斷簽字成全。向太表示為了感念這份恩情，即便雙方早已沒有法律關係，她至今每月仍主動支付10萬港幣作為丁珮的生活費。