向華強自爆與向太分房瞓逾十年　揭箇中原因：除非是你很年輕

現年77歲的影視大亨向華強，與向太陳嵐結婚多年，向來是圈中的模範夫妻。兩人出雙入對，恩愛如昔，但近日向華強在社交平台分享短片，竟自爆夫妻倆已經分房睡超過十年。此言一出，隨即引起網民熱議，不少人好奇這是否會影響夫妻感情，對此向華強大方分享了他的「婚姻保鮮之道」。

向華強拍片自爆已與太太分房瞓十多年。（小紅書截圖）

向華強強夫妻分房睡好處多到想像不到。（小紅書截圖）

自爆與向太房瞓十多年

向華強在片中直言，「有人說夫妻不應該分房睡」，但他不這樣認為，那是因為你還不夠老，「分房睡的好處，是你想像不到」。向華強更自爆與向太分房睡已十多年，感情依舊這麼好。他認為這是人生一個階段，「除非是你很年輕，非要大家抱在一起睡覺，沒有他你睡不著，那就另一回事，這個（我們）已經過去很久了。」

向華強自言很敏感，一點點聲音就會被吵醒。（小紅書截圖）

夫妻分房睡能減少衝突。（小紅書截圖）

睡眠習慣大不同：我好敏感！

向華強解釋「人年紀越大，越多毛病」，隨著年紀增長，個人的生活習慣和毛病會逐漸浮現。他透露自己對睡眠品質要求極高，尤其對聲音非常敏感：「我現在很重視睡眠，但我很敏感，一點聲音我也會醒來。」向華強更分享了與向太截然不同的作息時間。他重視養生，每晚堅持在11點前入睡；反觀向太則是「夜貓」，習慣凌晨一點多、兩點才睡覺，睡前還愛刷手機。那分房睡，夫妻互相就不會騷擾了如果強行同床睡覺，兩人的作息偏差難免會造成騷擾。

向華強和太太私下幾乎是連體嬰，非常恩愛。（微博圖片）

去應酬也一起。（微博圖片）

分房睡是為減少衝突

向華強認為，家裡允許夫妻分房睡是好的，但年輕人分房睡就不好了，這是反常，「我們分房睡大概是我50來歲，接近60歲吧，我覺得是沒有影響。」向華強稱與向太的相處時間已經很長，除了睡覺的那幾個小時，夫妻倆平時工作、應酬幾乎都是一起，「我們時間聚著太多了，現在稍微在睡眠的時候分開一點點。

向華強認為夫妻間應該各有自己的小天地。（小紅書截圖）

向華強夫婦早前回港與傳媒茶聚。（資料圖片）

向華強還列出分房睡有幾個原因，常常吵架也是其中一個因素，「每天吃完飯就吵架，就為一點點事就吵架。我說一句，你懟我一句，這就很大問題。那就分房睡，乾脆冷靜一下。」他最後總結，除非家裡空間不足，否則他非常推薦分房睡：「我覺得能更加減少衝突。人到晚年，要用你自己最舒服的方式生活。我覺得夫妻之間，各有各的小天地是最好的。」