向太陳嵐心痛郭碧婷高齡產子拒絕再要第三胎　霸氣闢謠豪門催生令

向太陳嵐於4月6日發布影片，大方分享了與新抱郭碧婷的家庭相處日常。針對外界頻傳的「豪門催生KPI」，向太親自闢謠，心疼郭碧婷高齡產子的辛勞，明確表示不會再提生第三胎。此前，向太就大讚郭碧婷育兒有方，更分享了郭碧婷一人管理「三個小孩」（包括向佐）的趣事。



向佐與台灣女星郭碧婷於2019年結婚，現育有一對子女。（小紅書＠向佐）

向太陳嵐於4月6日發布影片，分享了與新抱郭碧婷的相處日常，更霸氣闢謠催新抱生三胎的謠言。（小紅書＠向太Tiffany）

否認豪門催生KPI 心疼新抱高齡產子

向太在片中澄清，從未對郭碧婷下達過任何生育目標。她透露，原本是郭碧婷自己曾表達過生三個孩子的意願，但考慮到她屬於晚婚晚育，生完第二胎時已經39歲（現年42歲）。

向太透露郭碧婷自己曾表達過生三個孩子的意願。（影片截圖）

向太在影片中澄清，從未對郭碧婷下達過任何生育目標。（影片截圖）

曾於30歲前就生完兩個孩子的向太，深知懷孕生產的疲憊與辛勞，因此主動表示絕口不再提「生第三胎」的要求，並認為家族繼承人應該是「自然篩選而非強制培養」，展現了對新抱的體諒與尊重。

但向太考慮到她屬於晚婚晚育，生完第二胎時已經39歲（現年42歲），因此不再提「生第三胎」的要求。（影片截圖）

坦承棒打鴛鴦 嚴拒拜金女護單純愛子

向太毫不避諱地坦言，自己確實曾親手拆散向佐的多段戀情。她解釋，出手干預的主因是察覺到女方「拜金」且「動機不純」。她憶述過去有些前任交往不久便頻繁索要名車、名錶，更誇張的是，曾有人為了攀附向家這棵大樹，竟倉促選擇離婚。向太認為兒子向佐性格單純，極易被這些別有用心的伴侶帶偏，因此身為母親，她必須親自嚴格把關，保護兒子免受傷害。

向太毫不避諱地坦言，自己確實曾親手拆散向佐的多段戀情。（影片截圖）

向太稱如今與郭碧婷的婆媳關係極為融洽：「如果我的兒媳婦（新抱）不是郭碧婷的話，我也未必是個好婆婆」，向太強調世界上「沒有天生合拍的婆媳，都是靠互相體諒處出來的」。在她的家庭相處哲學中，非常看重雙方之間的邊界感，她主張長輩與年輕一輩應該分開居住，以保持各自獨立的生活空間，但在情感上卻要維持緊密的聯繫與關心。

向太甚至稱「如果我的兒媳婦（新抱）不是郭碧婷的話，我也未必是個好婆婆。」（影片截圖）

郭碧婷一打三 管教子女兼顧「大細路」向佐

談及育兒日常，向太曾幽默地表示郭碧婷實際上需要管理「三個小孩」：女兒向芷、兒子向笙，以及猶如「大細路」的丈夫向佐。「向佐也很溺愛小孩，因為他自己也是個大小孩，所以碧婷要管三個。碧婷有她自己的方式，小孩也聽話很小就知道規矩，不會賴在地上嚎啕大哭。碧婷教的很好，我們幹嘛要去破壞。」

向太曾幽默地表示郭碧婷實際上需要管理「三個小孩」：女兒向芷、兒子向笙，以及猶如「大細路」的丈夫向佐。（影片截圖）

在教育孫輩的問題上，向太與丈夫向華強展現了極高的長輩智慧，向太說：「教育小孩是父母的事，我們絕不會插手。雖然說是隔輩親，我們很痛孫子孫女，但是我和向先生只可以當他們的觀眾，不可以當他們的導演。」

向太稱「向佐也很溺愛小孩，所以碧婷要管三個。」但郭碧婷有自己的育兒方式，自己也不會去破壞。（影片截圖）

兩老如今將教育權完全交給郭碧婷，絕不破壞她制定的育兒規則，例如禁食朱古力或限制電子產品的使用時間。「不可以破壞父母給小孩的規矩。碧婷不讓給孩子吃的，我們也不會偷偷給孩子吃。」即使孫子孫女哭鬧求情，爺爺嫲嫲也堅持不妥協。向太會機智地引導孩子：「你們表現好，嫲嫲再幫你們向媽媽求情。」藉此鞏固郭碧婷在孩子心中的話語權。

向太稱現在兩老將教育權完全交給郭碧婷，亦絕不破壞她制定的育兒規則。（影片截圖）

這種絕不越界、全力支持的默契，讓家庭教育事半功倍。向太對此大為讚賞，驕傲地表示孩子們從小就懂規矩，從不會出現躺在地上打滾耍賴的情況。