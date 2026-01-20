向太自爆已立好遺囑向佐向佑冇份　曾狠批兩兒子冇才能難繼承家業

影視大亨向華強的太太向太（陳嵐）近年活躍社交平台，開設的個人頻道不時分享圈中秘聞及個人意見，吸引不少網民關注。然而，近日她就提到立遺囑的話題，直言遺囑早已立好，不會分給第二代的兒子向佐及向佑，直接分配給第三代的孫輩，而好這個決定也得到先生向華強的支持。

向太近年非常治活躍社交平台。（向太微博圖片）

向太曾批評兩兒子沒有做生意才能

向華強與向太陳嵐作為上市公司的話事人，自然家產豐厚，但她曾批評兩兒子向佐及向佑都沒有做生意的才能，絕不會讓他們繼承家業，傾向寧願在百年歸老前，將公司賣盤套現，另外成立一個信託基金就好。

向佐及向佑。（向佐微博圖片）

向太已立好遺囑不分給兩兒子

對兩兒子不抱期望的她，連遺囑也沒有他們的份兒，她表示：「其實立遺囑真的是，我愛給誰多就是給誰多嘛，這是我賺來的錢，我的決定就是不分給第二代，向佐、向佑都沒有，直接留給你們的下一代，第三代。我該給的我都給了，就是你們要拍電影的要創業的，我都給了。我要確保我的第三代要富養的長大，孫女孫子都要富養，那我們就開心了。」而她這個決定亦得到先生向華強的支持。

向太表示已立遺囑不會分給兩兒子。（微博圖片）

向太立遺囑提出論功行賞原則

另外，就立遺囑一事，她亦提出了論功行賞的分配原則：「我自己就已經立好了，我覺得我們打拼這麼久，其實我們不是說看偏不偏心，我們是論功行賞，當然一定會分給你喜歡的，或者是比較孝順你的，又爭氣的，一定會分給他多一點。那有些不孝順的人，當然就給象徵性的，當然你死之前，不需要讓他們知道。」

向太的決定亦得到先生向華強的支持。（向太微博圖片）

向太明確表示會分給孫輩。（向佐微博圖片）