甄澤權等足12年圓夢紅館辦魔術騷　挑戰飛到山頂與觀眾互動握手

奇蹟，將會在紅館發生！國際知名魔術師甄澤權（Louis Yan）經歷兩年多不斷「入紙」申請，終獲正式審批，將於今年6月25日在香港紅磡體育館舉行首個個人魔術騷《“Once” 甄澤權穿越紅館魔術之旅2026》。這不只是Louis的終極夢想成真，更是香港魔術界歷史性的一刻，紅館不再只有演唱會，魔術同樣可以在這個承載無數集體回憶的舞台上發光發亮。

甄澤權將於紅館開魔術騷。（公關提供）

大學時期接觸魔術

Louis回想自己由細到大，都覺得沒有特別比別人聰明，讀書不是特別考得好，運動亦不是最精。直至大學時期偶然接觸魔術，才第一次發現自己對這門手藝有少許天份，亦第一次對人生有了目標：「由我立志做魔術師嗰日起，我就曾經好幼稚咁諗過：有一日，我要喺紅館開一場屬於自己嘅魔術Show。」2014年，當Louis成功舉辦第一次世界巡迴演出後，以為目標近在咫尺，誰知這個「好快」一等就是12年。

大學時期才接觸魔術。（公關提供）

橫掃國際大獎仍不忘「紅館夢」

多年來，Louis已成為首位於拉斯維加斯舉行兩次個人演出的香港魔術師，更是香港唯一同時奪得美國及歐洲魔術大獎冠軍、以及魔術界奧斯卡「梅林獎」得主的魔術師。然而，每次被問到終極目標，他依然毫不猶豫地回答「紅館」。換來的通常只是笑聲，或一句「諗吓好喇，冇可能㗎！」。

拉斯維加斯觀眾反應熱烈。（公關提供）

收到審批通知激動心情如奪冠

「我始終相信，人生點都要癲一次。」Louis感激主辦方棋人香港與甄澤權工作室願意陪他一齊「癲」，做一個未必有賺錢機會、但對香港魔術界極具意義的Show。他形容收到審批結果的心情：「由最初聽聞『有啲機會』，到『好似真係得』，直到確認審批，感覺像去比賽，由第三名慢慢走上冠軍那種心情。因為申請兩年多，一直不抱太大希望，畢竟紅館大多是演唱會為主。」

Louis希望將今次開騷的感受，送給所有覺得自己平凡、但有夢想的年輕人：「只要肯努力，幾難嘅事都有可能做到。香港除了有演唱會，魔術一樣係有得做嘅！」

Louis Yan with 紅館合照。（公關提供）

預告魔術將飛到山頂位

這次演出以三面台形式舉行，Louis透露在設計上花了不少心思：「過往巡演多數是單面形式，今次希望照顧更多觀眾。因為不想讓大家覺得有太多機關，所以捨棄了部分傳統嘢例如升降台，務求越簡潔越好。」至於山頂的朋友，他已有構思：「有機會忽然消失台上，再現身山頂；又或者呼應『穿越』主題，我會飛到山頂同大家握手。」此外，Louis更準備將從未在亞洲地區演出的大型魔術帶入紅館，並加插大量觀眾互動環節。

預告大型魔術將飛到山頂位。（公關提供）

天皇天后級嘉賓名單大賣關子

談及嘉賓陣容，Louis大賣關子，只透露屬「天皇天后級別」。王祖藍與李亞男率先拍片祝賀：「亞洲第一位變魔術變到上紅館，Louis絕對係香港之光，亦係我哋香港嘅驕傲，預祝票房大賣！」另外，十二年前曾經擔任Louis首個個人《世界魔術巡迴之旅》香港站的嘉賓鍾嘉欣亦送上祝福：「好感恩可以喺人生中認識呢位朋友，我哋嘅緣份好特別。睇住佢到世界各地演出，每次見到佢嘅新聞報道都真係為佢感到驕傲。紅館演出唔使慌張，你一定得，我支持你！」

Louis最後向大眾呼籲：「如果你可以，請買張飛入嚟見證呢個歷史時刻。如果你未必嚟到，都希望大家可以喺我的社交平台留言，或者分享呢個Post。你哋每一份支持，都係魔術成真嘅動力。香港，係有魔術嘅。多謝大家！」