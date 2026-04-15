Louis Yan甄澤權魔幻Magic Show 2026香港｜門票攻略+連結+座位表

Louis Yan甄澤權《“Once” Magic Live 2026 at Hong Kong Coliseum》魔術表演將於2026年6月25日晚上8:15在紅磡香港體育館舉行，屆時會在URBTIX 城市售票網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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《“Once” 甄澤權穿越紅館魔術之旅 2026》海報（FB@光尚娛樂-香港 SSU Entertainment-HK）

Louis Yan甄澤權魔術表演2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年6月25日

演唱會時間：晚上 8:15

演唱會地點：紅磡香港體育館

門票價錢：HKD$ 880 / 680 / 480

Louis甄澤權此前稱已入紙兩年申請紅館開騷。（香港01攝）

Louis Yan甄澤權魔術表演2026香港 | 公開發售

公開發售平台：URBTIX 城市售票網

公開開賣日期：2026年4月20日

公開開賣時間：上午 10:00

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Louis甄澤權話在紅館開騷是他20年嘅夢想，如今終於可以實現。（葉志明攝）

Louis Yan甄澤權魔術表演2026香港 | Urbtix 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

Louis Yan甄澤權魔術表演2026香港 | 交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站