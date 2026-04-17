中年好聲音4丨車婉婉周國豐爆新評審　陳潔靈回歸接替谷婭溦獲讚

TVB人氣歌唱比賽節目《中年好聲音4》近期話題不斷，除了參賽者的激烈競爭外，評審席的變動也成為大眾關注的焦點。早前評審之一的谷婭溦因捲入是非風波而宣布暫別節目，其空缺究竟由誰接棒引發多方猜測。日前，隨著主持車婉婉與評審周國豐的社交平台帖文曝光，這份神秘名單終於揭曉——元老級評審「Miss Chan Chan」陳潔靈正式回歸坐鎮！



主持車婉婉在社媒晒出《中年好聲音 4》的最新錄製工作。（Facebook＠車婉婉 Stephanie Che）

谷婭溦捲「內訌」風波暫別節目

此次評審陣容的變動事出有因。早前，谷婭溦在社交平台上不點名批評某位「大師」藉她博取流量，隨後又傳出她與另一位新任評審海兒疑似出現內訌。在是非持續發酵之際，谷婭溦以工作原因為由，宣布暫別《中年好聲音4》的評審工作。她的離席讓節目組迅速調整陣容，也讓觀眾對新接任的評審充滿期待。

谷婭溦發文宣布暫時《中4》的評審工作。（IG@viviankoomei）

車婉婉晒大合照揭曉新評審 陳潔靈重磅回歸

面對評審空缺，節目組請來了極具分量的資深歌手兼歌唱導師陳潔靈（Miss Chan Chan）回歸救場。主持車婉婉在社交網晒出最新的錄影合照證實消息：「新評審來了，是日工作完畢，感恩！精彩的！大家要繼續支持《中年好聲音4》。」

主持車婉婉晒出與陳潔靈的錄影合照。（IG@cheyuenyuen1228）

車婉婉與周國豐在社媒貼出《中聲4》大合照，原來新評審是資深歌手兼歌唱導師陳潔靈。（IG@cheyuenyuen1228）

作為《中年好聲音》第一季的客席評審，陳潔靈的資歷絕對毋庸置疑。她於1970年參加《聲寶之夜》奪得季軍入行，亦是經典樂隊「新特樂樂隊」的主音，近年更是各大音樂節目的御用評審。當接受TVB娛樂新聞台訪問，被問到獲網民封為「殿堂級評審」時，她不改幽默本色笑言：「唔係，我係歷史悠久啫！」盡顯前輩的謙厚與親和力。

主持車婉婉在社媒晒出當晚的錄製花絮。（IG@cheyuenyuen1228）

「經典情歌之夜」星光熠熠 黃日華化身小粉絲

除了陳潔靈的強勢加盟，最新一集的錄影現場更是星光熠熠。評審周國豐在Facebook上載大合照並留言預告：「邊個係第五位評審？點解黃日華、羅敏莊、顏聯武會驚喜出現？中年好聲音4經典情歌之夜」，並特別標註了陳潔靈。

評審周國豐在Facebook上載大合照並留言預告。（Facebook＠Brian Chow Chow）

車婉婉與著名DJ顏聯武合照。（IG@cheyuenyuen1228_）

今集錄影更請來黃日華、羅敏莊擔任嘉賓評審。（IG@cheyuenyuen1228_）

這場「經典情歌之夜」請來了黃日華、羅敏莊及著名DJ顏聯武擔任嘉賓評審，與肥媽、周國豐、張佳添、海兒及陳潔靈組成超強大的評審團。其中，身為節目忠實觀眾的黃日華難掩興奮，對今屆參賽者讚不絕口：「好開心，喺屋企同喺現場睇心情係完全唔一樣，每一個參賽者嘅實力都好接近，你唔會知道邊一個最後會勝出。」

黃日華對今屆參賽者讚不絕口。（TVB）

網民壓倒性好評 期待公正專業點評

對於陳潔靈接棒重返評審席，網民的反應一面倒叫好，紛紛在討論區留言表達支持與期待：

「陳潔靈好啊。」

「好鍾意Miss Chan Chan。」

「Miss Chan Chan有份量！」

「如果係Miss Chan Chan，收視即上升番幾點！」



從網民的熱烈反應可見，陳潔靈在觀眾心目中的專業地位與公信力絕對是舉足輕重。

網民反應。（Facebook）

網民反應。（IG）