港姐李尹嫣司儀Job穿深灰掛頸裙盡顯貴氣　獲《唱錢》送大熱盲盒

在2025年度香港小姐競選奪得「最上鏡小姐」及「友誼小姐」的李尹嫣（Victoria）雖然最終無緣三甲，但其賽後的演藝資源與工作機會卻相當豐富。她不但頻頻現身各大音樂節目擔任嘉賓，近期更在大熱選秀真人騷《魔音女團》中化身練習生接受特訓。除此之外，李尹嫣近日更獲邀為不同品牌及校友活動擔任司儀，展現出多才多藝的一面，發展潛力不容小覷。



李尹嫣在2025年度香港小姐競選中連奪最上鏡及友誼小姐。（IG@victoria.v_yy）

李尹嫣在《魔音女團》海選的一段Rap，令網民留下印象。（節目截圖）

李尹嫣日前成功入圍《魔音女團》，成為新一批練習生之一，她亦推出顯示動態感謝支持的粉絲。（IG@victoria.v_yy）

李尹嫣化身優雅司儀 深灰掛頸長裙盡顯迷人曲線

李尹嫣日前在社交平台上載了擔任活動司儀的靚相，並留言分享喜悅：「好榮幸今次可以用校友嘅身份擔任環節司儀～可以介紹各位小朋友出來表演真係覺得好開心啊～」。

李尹嫣日前在社交平台上載了擔任活動司儀的靚相。（IG@victoria.v_yy）

除了大方得體的表現，李尹嫣當日的「戰衣」亦十分吸睛。她身穿一襲深灰色掛頸長裙，領口位置鑲嵌了大量銀色水鑽與金屬鏈條作為點綴，完美展現了她精緻的肩膀線條與迷人鎖骨。裙身修身的剪裁更將其S形的身材曲線表露無遺，深灰色的布料極佳地襯托出她白皙的膚色，配上一頭簡約的低盤髮，令她整個人散發出一種淡然且高級的知性優雅氣質。

李尹嫣身穿一襲深灰色掛頸長裙。（IG@victoria.v_yy）

領口位置還有大量水鑽與金屬鏈條作為點綴。（IG@victoria.v_yy）

修身的剪裁更是將李尹嫣的S形身材曲線表露無遺。（IG@victoria.v_yy）

李尹嫣拆《唱錢》盲盒 驚喜抽出心頭好

除了幕前工作，李尹嫣私底下亦充滿少女心。早前她曾參與無綫音樂遊戲節目《唱錢》（Music Money Monster），當時就被節目組極具特色的周邊公仔深深吸引。這系列公仔全部以港式經典小食命名，包括砵仔糕、糯米糍、蛋撻及湯圓等，設計別出心裁。原本她主動向節目組詢問能否購買，沒想到對方相當有心，直接送了三個盲盒給她。

李尹嫣驚喜獲贈《唱錢》周邊。（IG@victoria.v_yy）

身為盲盒愛好者的李尹嫣，對這次拆封過程充滿期待，她更一早鎖定了外型神似音樂家莫札特（Mozart）的「湯圓」公仔為終極目標。在充滿儀式感的拆盒過程中，首個登場的是充滿搖滾風格的「砵仔糕」，緊接其後的是質感極佳的「芝麻仔」。到了最後一盒，當她終於幸運抽出心心念念的白色「湯圓」公仔時，興奮之情完全溢於言表，大晒貼地可愛的一面。