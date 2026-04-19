74歲「嘉禾公主」苗可秀回港搵邵音音飯敘　坐門口曬住等位勁貼地

曾於70年代當紅影星74歲的苗可秀，當年曾被譽為「嘉禾公主」，美貌勝過林青霞。她亦是唯一曾經與華人影壇四小龍（李小龍、狄龍、梁小龍、成龍）主演作品擔任女主角的女演員。17，18歲就考入做演員的她，出道即被公司力捧，憑武俠片《天龍八將》、《鬼流星》、《刀不留人》等戲迅速走紅。



當年苗可秀有「嘉禾公主」之稱。（截圖）

當年苗可秀有「嘉禾公主」之稱。（截圖）

李小龍御用拍檔威到海外 移居加國近年驚喜客串

在1972年於李小龍電影《猛龍過江》出演後大受歡迎，當年更被外國傳媒選為「世界十大銀幕情侶」第一位。其後她輾轉在台灣、佳藝電視、麗的電視、亞洲電視發展，直到1990年代她移民到加拿大生活。近年她亦曾應邀出演成龍監製、張艾嘉導演的電影《一個好爸爸》、《低俗喜劇》、《溏心風暴3》、《多功能老婆》及《解決師》，暫時再無新作。

苗可秀回港搵邵音音飯敘。（ig圖片）

苗可秀、邵音音兩位影壇前輩齊齊坐喺門口等位。（ig圖片）

罕有返港約邵音音聚舊 殿堂級前輩無架子貼地排隊

日前（17/4）苗可秀罕有返回香港相約好友邵音音飯敘。邵音音在Instagram上貼上合照，也寫道：「苗可秀說做個平凡人是最幸福的。結果去1986吃越南菜。拿籌。排隊等位。別人看到我們都堅持給椅子坐。門口排長龍。這麼好生意！香港餐業一家家倒閉。這家越南菜一年四季都客滿。冇解！你們吃完後告訴我！」雖然兩人都貴為影壇前輩，但一點架子都沒有，更願意「大熱天時」齊齊坐門口等位，貼地又親民，實在難得！