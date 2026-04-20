馮皓揚被Momo校長多次力數不是　發律師信後「劇終」：當平息件事

馮皓揚（羊羊）在2022年憑電影《媽媽的神奇小子》飾演少年蘇樺偉一角奪得第40屆香港電影金像獎「最佳男配角」獎項，可是他並無於電影界持續發展，反而轉換環境簽約TVB擔任演員。童星出身的他早年曾於一所童星訓練學校受訓，其後被Momo校長（巫麗儀）多次在社交平台控訴羊羊跟他的母親忘恩負義等事宜。一個多月前，馮皓揚向巫麗儀（Momo校長）發出律師信，要求相關人士將所有誹謗影片及帖文下架，並公開道歉聲明。



今日（4月19日）馮皓揚（羊羊）出席《正義女神》劇集宣傳活動，活動後他接受《香港01》訪問，表示近來忙於修身。因為操肌時經歷「增肌期」，所以近來正忙於減重回復身形。

馮皓揚（羊羊）今日（4月19日）出席《正義女神》劇集宣傳活動。（林迅景 攝）

無緣行金像獎紅地氈

宣傳活動當中正好碰上金像獎。多年前他在台上勇奪金像獎「最佳男配角」，如今卻與典禮無緣，會否感到失落？他回答：「嗯......應該咁講，我嗰時攞獎同埋參加金像獎，我第一句講嘅嘢係，一上台就話個獎好重，雖然嗰時表達得唔係咁好，但係做多幾年先明白，可以提名去金像獎同埋個意義喺邊度，嗰個『好彩』喺邊度。未到失落，但會係一個目標。」

問及習慣在TVB工作？他又回答：「我自問係一個適應力幾強嘅人，同埋係聽前輩或者監製講，一個叻嘅人去邊度都做到，我覺得其實，自己能力唔係咁高嘅時候，就再磨練吓囉。雖然好行，但係我真係磨練啲演技，無論拍劇又好拍戲又好，大家都覺得係好演員。」

馮皓揚心態好好，表示仍以入圍金像獎為目標。（林迅景 攝）

向Momo校長發律師：總之當平息咗件事

早前他向Momo校長發律師，現時進展如何？他回答已當發出律師信後，就是一個完結。「我當係平息咗件事，好多嘢之前訪問都講咗。係囉......冇咩補充，總之當平息咗件事，如果再有，我都冇辦法。（再有就交畀律師？）係啦，再有就交畀律師。（需不需要上庭？）基本上，你哋見有封律師信就完，都冇話後續有咩發展。對方都冇再發布一啲事，好似都下架埋添。」馮皓揚又被Momo校長力數不是 被對方指大話連篇、吃飯不付錢

馮皓揚（羊羊）表示早前發律師信後，已當事件平息了。（林迅景 攝）

馮皓揚（羊羊）（下排右一）出席劇集宣傳活動。（林迅景 攝）