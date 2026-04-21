小S節目淚崩後悔策劃日本之旅痛失大S　媽媽曾多次反對這次旅行

近期台灣藝人小S（徐熙娣）正式回歸節目《小姐不熙娣》，與老搭檔蔡康永在節目中再次合體。在節目中時曾多次哽咽提到後悔發起這次家族旅行，如果好好聽媽媽的話或許就不會發生這些事情。



小S（徐熙娣）回歸節目《小姐不熙娣》。（Weibo圖片）

徐熙娣坦言曾靠酒精麻痺自己

蔡康永在節目中詢問小S在姐姐離世之後平日都在做些什麼，小S回答說「其實很多都是空白的」根本不知道自己在幹什麼，會靠酒精麻痺自己。她更坦言，姐姐離世後自己曾在家飲酒後情緒崩潰，大哭大鬧嚇到了自己的女兒。但是想到孩子們需要一個正常的母親，她便只能壓抑住所有需要宣洩的情緒，為了家人與孩子勉強撐住。

徐熙娣坦言曾靠酒精麻痺自己。（Weibo圖片）

徐熙娣自責發起旅行

小S在節目中承認，2025年春節的日本溫泉之旅由她主動策劃，初衷是為全家創造團圓回憶。小S提起去日本旅行的細節時多次哽咽，她認為都是自己硬要旅行才會發生這些事情。在提出這個旅行時，媽媽就以高昂費用為理由曾多次反對這次旅行，但是小S沒有聽媽媽的勸說，執意要去旅行。小S每次想起姐姐，就覺得如果聽媽媽的話，或許就不會發生憾事。即使媽媽安慰她「千萬不能有這種想法」，但是她依舊非常自責。

大S（左）今年2月份去世。（小S微博圖片）

蔡康永全程守護徐熙娣

小S去年出席第60屆金鐘獎，這是她自姐姐大S離世後停工8個月後的首次公開亮相。她與蔡康永合體頒獎，重現《康熙來了》經典互動，在這次活動中蔡康永全程守護。在金鐘獎直播時，小S為姊姊唱了一段歌：「這首歌的歌詞是大S寫的。可是現在聽起來，會很像是她想要對我說的話。姐，雖然你不在的人生真的很辛苦，但我一定會往前走的。I LOVE YOU！」

蔡康永全程守護徐熙娣。（小紅書圖片）

蔡康永也感性分享到，當初在得知這個噩耗時，腦海裡一片空白，唯一的念頭只有：「徐熙娣該怎麼辦？」直到看到小S站上金鐘獎舞台上，蔡康永才真切地感受到，徐熙娣正在慢慢找回自己。