大S逝世一周年攝影師公開她18年前菲林照　31歲短髮白裙Look超讚

台灣女星大S（徐熙媛）於去年不幸離世，這個噩耗曾震驚整個華人娛樂圈，令無數粉絲心碎。時光飛逝，轉眼已是大S逝世一周年。在這個充滿追思的日子，一位曾與她合作的攝影師在社交平台上發佈了一組塵封足足18年、從未在任何媒體曝光過的絕密菲林照片，以此緬懷這位一代「美容大王」。這組照片將時光定格在2007年的上海，鏡頭下的31歲大S正值顏值與狀態的巔峰，其清冷而溫柔的獨特氣質，再次勾起了大眾對她的無限思念。



台灣女星大S（徐熙媛）已逝世一周年。（小紅書＠膠片攝影人）

31歲短髮斜膊白裙 黑白菲林下的自信笑容

據該攝影師透露，這組珍貴的照片拍攝於2007年12月29日，當時使用的是一代經典相機佳能（Canon）EOS5，搭配柯達（Kodak）400TX黑白膠卷（菲林）進行拍攝。

據該攝影師透露，這組照片拍攝於2007年12月29日，使用的是佳能（Canon）EOS5，搭配柯達（Kodak）400TX黑白膠卷（菲林）進行拍攝。（小紅書＠膠片攝影人）

從曝光的照片中可見，當年31歲的大S一改觀眾印象中「黑長直」的標誌性長髮飄飄形象，反而留著一頭俐落清爽的短髮，身穿設計簡約的斜膊白色長裙，露著迷人的肩頸線條。在菲林獨有的粗顆粒質感烘托下，大S面對鏡頭展現出舒展而自信的笑容，眼神清澈篤定，完美詮釋了她身上獨有的「清冷溫柔」氣質。不少網民看後紛紛驚嘆：「這才是大S最美的時刻，自信、獨立、優雅，那份光芒無人能及。」

當年31歲的大S留著一頭俐落清爽的短髮，身穿斜膊白色長裙，露出迷人的肩頸線條。（小紅書＠膠片攝影人）

在菲林獨有的質感下，大S舒展而自信的笑容完美詮釋了她身上獨有的「清冷溫柔」氣質。（小紅書＠膠片攝影人）

陰差陽錯塵封18年 因「冇記者」導致棄用

這組堪稱「神圖」的絕美照片，為何會塵封近20年才得以重見天日？攝影師在帖文中揭露了當年的幕後「烏龍」事件。

攝影師在帖文中揭露了當年的幕後「烏龍」事件，揭露這組照片原計劃是用於雜誌刊登的時尚大片。（小紅書＠膠片攝影人）

原來這組照片原計劃是用於雜誌刊登的時尚大片。當時品牌方雖然爭取到了大S獨家的拍攝時間，卻在溝通上出現失誤，未有安排文字記者到場進行採訪。攝影師雖然順利完成了拍攝工作，但雜誌社後續嘗試聯繫大S一方補做訪問時，可惜最終未能成事。在「有靚相但冇內文」的尷尬情況下，這組高質素的照片最終無奈被抽起，未能面世，成為了攝影師菲林櫃中一顆遺落的明珠，直至今日才以此方式與大家見面。

這組照片原計劃是用於雜誌刊登的，可惜因為沒有文字採訪而被塵封。（拍攝花絮照；小紅書＠膠片攝影人）

網民神探破案

隨著這組絕密照的曝光，眼尖的網民隨即發揮「神探」本色，極速翻查大S當年的行程表進行對比。雖然照片是黑白風格，但網民經過細心比對後發現，這個短髮配斜膊白裙的造型，正是大S當年接受著名深度訪談節目《名人面對面》時的裝扮。

眼尖的網民隨即發揮「神探」本色，發現這個短髮配斜膊白裙的造型，正是大S當年接受著名深度訪談節目《名人面對面》時的裝扮。（網上圖片）

回想當年的她在節目中侃侃而談，展現出對演藝事業、愛情與人生的獨特見解，那份知性與從容，與照片中那份自信的神情如出一轍。在大S逝世一年的今天，這組遲到了18年的照片，無疑成為了粉絲們最珍貴的禮物，讓世人再次記住了那個曾經自信、美麗、敢愛敢恨的徐熙媛。