小S老公許雅鈞被曝撩大S女粉　踢爆他從夜店緋聞到商業官司黑歷史

小S（徐熙娣）與老公許雅鈞（Mike）結婚20多年，雖然女方常在螢幕前展現家庭和睦的一面，但許雅鈞多年來確實屢屢捲入各類爭議，從夜店花邊新聞到嚴重的法律案件，再加上近日許雅鈞被網民曝出「曬大S出殯照從而私約女粉絲」，每一次都將他們夫妻推上風口浪尖。今次就來盤點一下小S老公許雅鈞的黑歷史。



小S和老公許雅鈞和女兒們（Facebook@小S 徐熙娣）

涉嫌廣告不實與欺詐

許雅鈞曾投資的「胖達人手感烘焙」店因主打天然酵母與無人工香精深受台灣民眾喜歡，更是在2010年成功上市。然而在2013年8月，台北市衛生局卻查獲台北店的廚房內有多達9種人工香精，後續以涉嫌違規添加人工香精及不實廣告，衛生局處以「胖達人手感烘焙」18萬新台幣的罰款並要求其產品全部下架，禍不單行的是其上海門店也因冒用註冊商標遭到處罰。最終身為代言人兼投資者妻子的小S，被迫在電視台公開向大眾鞠躬致歉。

2013年許雅鈞投資的「胖達人手感烘焙」因涉嫌違規添加及不實廣告而遭到重罰， 身為代言人兼妻子的小S，被迫公開向大眾鞠躬致歉。（微博圖片）

涉嫌股權內線交易

「胖達人」事件過後，因母公司基因國際的股價異常，檢調單位突擊搜索小S居住的帝寶豪宅（當時小S正好在家，雖感詫異仍配合調查）。許雅鈞與其父親許慶祥（已於2024年因心肌梗塞病逝）被控在利空消息發布前，提早賣出持股規避損失，涉嫌內線交易。後續許慶祥以300萬台幣交保，許雅鈞以200萬台幣交保。後續出庭時，許雅鈞拒絕認罪，並將責任推稱是「受父親指示」進行交易。

小S（後排右二）公公許慶祥（前排右一，穿紅色羽絨外套者）2024年因心肌梗塞病逝。（Facebook@小S 徐熙娣）

夜店狂歡與桃色緋聞

許雅鈞常被媒體捕捉到出入夜店及私人招待所，雖然小S每次都表示信任，但這些花邊新聞仍不斷消耗大眾對他的觀感。

「海天盛宴」風波

2013年4月有網民曝光，「名模與高富帥齊聚」的三亞「海天盛宴」涉嫌聚眾淫亂與吸毒，後續該派對被警方封查。後續許雅鈞被點名參與其中，事後他發文承認確實有出席該活動，但強烈否認參與任何非法傳聞，並呼籲大眾不要因為「聽說的八卦」污名化整個活動。

2013年許雅鈞被點名在三亞「海天盛宴」參與聚眾淫亂與吸毒。（微博圖片）

當時網民在三亞事件上對許雅鈞有兩種不同評價。(許雅鈞微博)

夜店同行長髮美女

2022年12月許雅鈞被網紅（KOL）小胡靜拍到與一群好友高調現身夜店，許雅鈞身邊還有身材出眾的長髮美女同行，兩人勾肩搭背互動十分親密，許雅鈞發現有人在拍攝時都沒有刻意迴避，甚至在面對鏡頭時毫不避諱地微笑。

小胡静（左）晒出疑似许雅钧夜店玩樂的视频。（微博）

小胡靜曝光疑似許雅鈞的夜店玩樂影片。（微博）

啦啦隊女神同框惹議

許雅鈞在2023年11月被台灣媒體曝出他在與友人聚餐後趕往夜店，同行者甚至還包含了台灣著名啦啦隊成員陳波波。不過，女方事後已發表聲明澄清，表示當天是受女性友人邀約去吃知名日料，事前完全不知許雅鈞會出席，兩人並無互動，事後也沒有聯繫。

小S和許雅鈞結婚20多年來，男方八卦新聞不斷。（Facebook@小S 徐熙娣）

陳波波的聲明。（Facebook圖片）

家族恩怨「流彈」攻擊

2022年汪小菲與大S正處在激烈的離婚風波戰火中，這時汪小菲將矛頭指向許雅鈞，在網上失控爆料指稱許雅鈞在岳母生日時在自家樓下會所「找小姐」，更指控他在上海有不正當男女關係。汪小菲還爆料徐家的各種活動，都是他自己在北京在線安排的。

汪小菲爆料」。（微博）