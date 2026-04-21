71歲趙雅芝機場遭粉絲推擠險仆倒　曾被狂迷潛入偷睡酒店床

現年71歲的趙雅芝是70年代TVB四大花旦之一，憑主演《上海灘》、《新白娘子傳奇》等劇集爆紅，有「最美白娘子」美譽。趙雅芝近年將事業重心轉移至內地，人氣居高不下，工作邀約不斷。然而，她近日在杭州機場卻經歷了一場驚心動魄的意外。面對過份熱情的接機粉絲，她在混亂中遭到猛力推擠，險些仆倒受傷，讓大批網民與粉絲感到相當心疼與憤怒。



現年71歲的趙雅芝是70年代TVB四大花旦之一，更有「最美白娘子」美譽。（趙雅芝微博圖片）

狂熱人潮推擠險失平衡 趙雅芝不忘揮手致意

趙雅芝日前抵達杭州機場時，立刻被大批等候多時的粉絲蜂擁包圍，現場秩序瞬間失控。從曝光的影片中可見，儘管趙雅芝身邊已有多名工作人員及保安協助開路，但依然難以抵擋瘋狂的人潮。在群眾的強力推擠下，她一度步履不穩、失去平衡，幾乎整個人要向前仆倒。所幸身旁的安保眼明手快及時將她扶穩，才避免了一場受傷意外。

趙雅芝日前抵達杭州機場參加活動，現場被大批等候多時的粉絲蜂擁包圍。（微博圖片）

在圍觀群眾的推擠下，趙雅芝突然失去平衡，幾乎整個人要向前仆倒。（影片截圖）

令人佩服的是，即使在如此混亂且受驚的情況下，趙雅芝站穩腳步後，依然堅持短暫停下向粉絲揮手致意。事件發生後，為了不讓大家擔心，她隨即在個人微博發文報平安，簡短寫下「別擔心，我沒事」，並附上愛心符號，盡顯其溫柔與大度。

所幸身旁的安保及時將趙雅芝扶穩，才避免了一場受傷意外。（影片解圖）

趙雅芝事後在微博報平安。（微博圖片）

71歲凍齡狀態極佳 但狂迷滋擾並非首次

經歷機場驚魂後，趙雅芝稍作平復便馬不停蹄地前往浙江繼續工作。在後續曝光的相片中，趙雅芝身穿一襲精緻的粉色刺繡服飾，雖然年屆古稀，但是皮膚狀態極佳、樣貌自然，甚至還保有幾分少女感，精神奕奕的樣子完美展現了「不老女神」的風采與頂級的敬業態度。

一襲精緻的粉色刺繡服飾，襯托得趙雅芝好有富貴感。（趙雅芝微博圖片）

雖然年過古稀，但是趙雅芝個人狀態極佳，甚至還保有幾分少女感。（趙雅芝微博圖片）

事實上，這已經不是趙雅芝第一次因為粉絲的過激行為而受到驚嚇與滋擾。回顧過去，她曾遭遇過極度危險及令人髮指的侵犯私隱事件。2025年8月，趙雅芝在地下停車場準備離開時，一名情緒激動的男粉絲為了索取簽名突然衝向她，力度之大險些將她撞飛，幸得保安及時制止。

有粉絲在微博分享趙雅芝到達酒店時，就已有大批粉絲守候的影片。（微博）

現場通道狹窄卻迫滿粉絲。（微博）

去年底的事件更為恐怖，有瘋狂粉絲透露自己趁酒店服務員打掃、房門未關之際偷偷潛入她的房間。該名狂迷不僅直接躺上她的床，更拿起枕頭狂聞，甚至將整個變態過程拍下放到網上炫耀，在當時引發了全網公憤。