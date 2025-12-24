71歲趙雅芝現身活動不怕高清鏡頭　生圖流出令網民驚呼

近日「芭莎珠寶盛典」隆重舉行，在一眾爭奇鬥艷的年輕後輩中，71歲的「凍齡女神」趙雅芝憑藉兩套絕美造型與超凡儀態，成為當晚最耀眼的存在。當晚她先以一套純白蕾絲拖地長裙踏上紅毯，隨後在內場換上淡黃色抹胸禮服，鑽石耳飾與精緻盤髮相得益彰，盡顯東方古典韻味。

趙雅芝身穿純白蕾絲拖地長裙亮相。（微博@趙雅芝工作室）

最令網民震驚的是現場流出的「生圖」。在高清鏡頭下，趙雅芝不但身姿挺拔、儀態從容，下顎線更是清晰可見，肌膚狀態完全不像古稀之年。網民紛紛留下金句讚美：「香奈兒老了還是香奈兒」。

趙雅芝肌膚狀態完全不像古稀之年。（網上圖片）

趙雅芝被拍側臉也是非常緊緻的狀態。（網上圖片）

趙雅芝不但身姿挺拔、儀態從容，下顎線更是清晰可見。（網上圖片）

趙雅芝美出一個時代的文化符號

回顧趙雅芝跨越半個世紀的演藝之路，她的美早已成為一個時代的文化符號。1973年她參加首屆香港小姐競選，雖然最終獲得第四名，但那份清麗脫俗的氣質卻讓她迅速走紅。從《上海灘》中敢愛敢恨的馮程程，到《新白娘子傳奇》中溫婉仙氣的白素貞，她入行 50年來創造了無數家喻戶曉的經典角色。對觀眾而言，她已不再只是一位演員，而是演藝圈中「長期主義」的優雅範本。

1973年趙雅芝參加首屆香港小姐競選，最終獲得第四名。（網上圖片）

《上海灘》中馮程程和許文强依然是不少電視友心中的經典。（網上圖片）

《新白娘子傳奇》可以算的上是趙雅芝的成名之作。（百度百科）

除了銀幕上的光芒，現實中的趙雅芝更是圈內公認的「寵粉狂魔」，多年來與支持者互動始終溫柔真誠，毫無巨星架子。她曾大方分享保養心得，除了長期堅持低糖飲食與瑜伽鍛鍊外，最重要是保持平和的心態。