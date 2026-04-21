正義女神丨陳若思自爆靠愛犬代入角色　顏千汶演控制狂母親獲讚

《正義女神》是由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳、關旭總監製，方家逸、潘漫紅、楊雪兒總編劇的律政劇，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映，主要演員有佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄等。在新播出的劇情中，阿Cat（陳若思飾）飽受母親Cat媽（顏千汶飾）的控制及日夜的指責，竟重返殺貓之路。



一張相集齊Amber癲、驚、癡戀、無辜四種狀態。（公關提供）

陳若思殺貓終認罪

4月20日晚一集，「惡魔少女」阿Cat（陳若思飾）再度登場，苦苦「癡纏」鄭邵玲Amber感化官（蔣祖曼飾）之餘、還因飽受母親Cat媽（顏千汶飾）近乎變態程度的控制及日夜的指責，竟重返殺貓之路，且手法愈見兇殘，並終被檢控；雖然阿Cat在庭上矢口否認殺貓，最終卻遭鄭邵玲當場斷正，令阿Cat終認罪。

呢位阿媽完全逼到個女透唔到氣，但仲依然大條道理。（公關提供）

陳若思激動尖叫勁搶

陳若思Amber的「癲瘋」表現再度震撼網民，包括她對劇中Amber（蔣祖曼角色）猶如GL配的一再「癡」纏、與Cat媽吵架時激動至大聲尖叫兼揼地、在庭上極級神經質的扮無辜，以及殺貓時的兇殘眼神遞進變化，難怪吸獲不少正評，網民：「好變態，我鍾意」、 「Amber做到癡線妹嘅心態同講嘢語氣」 、「做得好呀，啲情緒變化好快」。除了激動變態樣吸獲關注，Amber的「迷妹」及在庭上堅稱無罪的「無辜樣」亦引發關注，有細心網民更留意到Amber有貓系少女Feel！

Amber呢吓勁激動，好有Feel，聽埋聲更震撼，完全感受到佢打從心底發出嘅怒吼。（公關提供）

對此，Amber接受官方訪問時坦言自己揣摩角色時、覺得有必然將自己代入成貓咪，但由於她零養貓經驗、最後只能以自己的愛犬做藍本：「有時我隻狗做錯嘢，有時我鬧佢，佢知自己錯嘅，但佢會用啲好無辜嘅樣望住我，我就盡量諗住佢個樣嚟演。」

原來Amber啲無辜樣，係參考自佢隻愛犬！（公關提供）

陳若思專訪稱未能走出角色

另陳若思Amber接受tvb.com獨家訪問時，直認一度因太投入未能抽離角色之餘、小時候亦曾經歷過與阿Cat差不多的孤獨感：「小時候因為身形較胖，常常遭受言語霸凌；學業又不算突出，自卑感長期伴隨著我。我也很少向家人訴說自己的難過，因為我知道爸爸媽媽很感性，我不想讓他們擔心我。所以很多情緒，我都是在夜深人靜之時，自己一個人哭泣。」由於Amber對蔣祖曼滿瀉的愛意在劇中相當誇張，無論堅決唔認罪或是認罪都是為了不想蔣祖曼失望，二人的CP配自然成為焦點。而二人早前亦就自身的CP身份，拍攝了一條「春風化雨學行Catwalk」爆笑視頻，視頻中二人一撞如故，之後蔣祖曼更勁溫柔地教Amber如何「右左右左」儀態貓步，期間不乏坐大髀及二人開心扭貓步溫馨畫面，再配以超浪漫BGM，超有Feel。

第三次好似已經有種習以為常嘅感覺，當然都仲有少少心虛嘅。（公關提供）

顏千汶演「病態控制狂」母獲讚

另一亮點，絕對是顏千汶的暴戾又Pushy的「病態控制狂」母親角色，尤其是昨晚「手起鎚落」扑爆門一幕絕對是「癲中之癲」，網民亦因而有所反思：「個阿媽好癡線」、「應該好多亞洲父母都係咁」、「阿媽演得好，好癲」、「佢阿媽呢種管教方法，最終唔係你死就係我亡」、「聽晚（指第17集）一集母女較量，絕對係戲肉。」搞笑的是，昨晚陳若思被喪母嚇到眼凸兼瑟縮一角時，有網民搞笑召喚《刑偵12》的張松枝（他在劇中是暴力人格）現身「幫拖」，更肉緊問到：「點解仲出嚟」，認真爆笑。

顏千汶演「病態控制狂」母獲讚 。（公關提供）

而顏仟汶早前亦在個人社交網呼籲家長要尊重子女及適當時放手，並一再點出了《正義女神》的其中一個主題-子女不是父母的附屬品：「其實拍攝嘅時候，我內心已經好唔認同呢種令人窒息嘅愛，仔女唔係父母嘅附屬品，更加唔係用來圓夢、滿足期望嘅工具。小朋友成長需要空間、需要尊重，唔好捉得太緊，多啲信任佢哋、少啲壓力同責備。用心栽培，識得放手，仔女先可以自在長大、向陽而生。」

好多網民都覺得顏千汶仲癲。（公關提供）

官方預告阿Cat失控弒母

由於鄭官當場捉到阿Cat，不少網民坦言擔心其人身安全，並預估阿Cat今晚會失控弒母，大大提高4月21日晚一集《正義女神》期待值。官方今日發布今晚第17集搶先睇劇照，照片所見，顏千汶在家中情緒激動、舉刀怒指陳若思、另外還有陳若思嚇到失心瘋兼滿面鮮血呆坐的鏡頭，而顏千汶則滿身鮮血倒在地上，畫面震撼！到底陳若思以刀亂刺控制狂母是出於自衛還是出於失控，審判過程又會如何峰迴路轉、及陳若思演技會否有望再爆飆？！記住今晚八點半收睇《正義女神》！