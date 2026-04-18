正義女神｜郵包藏毒案改編2016年馬家健案 李成昌陳少邦演出精彩

《正義女神》，昨晚（17日）的「郵包藏毒案」，與電影《誤判》一樣以2016年在香港發生的「馬家健案」為藍本改編，馬家健因借出住址以便友人收取包裹、而被捲入販毒案兼被控企圖販毒，期間遭代表律師行「師爺」陳強利遊說認罪換取輕判、實則卻是換取律政司對同案另一涉案人撤控。因而坐了5年冤獄的馬家健，及後於2021年上訴得直獲無罪釋放，案件揭發了司法糸統漏洞及法律界黑暗面，動搖了民眾對法律界人士信心，震驚社會。

昨晚一集播出後，不少網民同時想起「馬家健案」及電影《誤判》情節，因而引發討論，對此劇集總監製鍾澍佳接受官方訪問時，談及改編這個真實案件時的想法，除了想聚焦於家強（朱樂洺飾）與謝叔（魯振順飾）的父子情，還著力於希望社會大眾能給予更新人士多點機會，這一點從家強最後一次上庭時，自暴自棄的說出「吸毒嘅人就係咁架啦」這句可清楚感受到劇組的用意。佳導：「雖然這宗是發生在裁判法院的成年人案件，不過其意義上，是想更深入去呈現少年犯犯過事後，很多時候社會或大眾依然會標籤化這班更生人士，甚至令不法之徒有機可乘，去利用和欺凌他們。」

在這個個案中，還有一點值得留意的地方，是兩名老戲骨李成昌及陳少邦相當搶鏡！先說李成昌，飾演大法官方官的他，舉手投足滿是威嚴，加上經常似笑非笑、永遠似意有所指，予人一種高深莫測的感覺。昨晚因為言官（佘詩曼飾）的「永久終止聆訊」考慮，令方官備受律政司施壓，李成昌接到投訴電話時的「極速陰晴」轉換—5秒之內由心情愉快變憤怒再變回強顏歡笑裝作沒事，演技神乎其技。之後方官殺入洪官（許紹雄飾）office與洪官及言官對壘一幕，更是三大好戲之人演技大比併。方官的強勢不可侵犯、洪官的嬉皮笑面＋賴皮，與言官的倔強堅持勢鈞力敵，場口堪稱戲勢逼人。 至於被譽為「TVB御用奸人」的陳少邦，今次飾演的衣冠禽獸型奸角焦點位在於老是常出現的「衰格奸笑」，保守估計前後一共奸笑了至少十次，而且每次都帶著一種囂張及優越感，加上經常出言及做小動作恐嚇家強、恃勢凌人「大蝦細」，由嘴面到行為均相當乞人憎！除了奸笑及奸狡行為，陳少邦飾演的James Au還會不時向言官（佘詩曼飾）發放挑釁眼神，配以阿佘怒睥「回敬」，二人對戲張力十足。

搞笑自封「陳笑邦」

不少網民更因陳少邦的「持續性衰格奸笑」慘被洗腦，經常形住他有驚天大陰謀：「佢就算做正派，我都會諗佢係咪奸」、「你可不可以在我有生之年，做次好人給我看」、「陳少邦演奸真係淋灕盡致」、「好出色嘅反派，演到你想打巴佢。」搞笑的是，由於現實中的陳少邦是24孝好爸爸，更不時在網上開心Share囡囡Freya的搞笑片段，不少網民留言讚他的同時，亦不忘留言大讚Freya可愛又靚女。對於網民評價，陳少邦受訪時笑言很難忘有網民懇求他演至少一次好人，搞笑指希望網民記得他是「陳笑邦」之餘，並親揭奸笑靈感是來自囡囡：「一來我以James Au嘅身份發自內心恥笑言官，二來係我個女成日奸計得逞時都係咁笑，我咪學吓佢咯，佢今日都有學番我。」說畢更即時開心Share Freya開心奸笑樣，相當Cutie又Sweet。