正義女神丨丘梓謙無對白喊戲獲激讚！與林俊其親密對望惹BL熱議

由無綫與優酷聯合出品的律政劇《正義女神》，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。4月16日晚一集中，丘梓謙2分半鐘感情戲，單憑眼神演繹內心波動，極具層次獲網民讚演技躍進。林俊其蔥頭海量親密對望打鬧畫面引發熱議 自度「不打不相識」搞笑短片網民勁Buy。



焦點圖片。（官方提供圖片）

正義女神丨丘梓謙2分半鐘感情戲獲讚

16日晚一集《正義女神》的經典「我愛你」場口，長達約2分半鐘，除了許紹雄Benz哥的神級演技令人折服，全程沒有半句對白的丘梓謙（蔥頭）演出亦十分精彩，演技亦有明顯進步。蔥頭在場口中雖然只能單憑微表情及眼神演繹態度軟化的過程，但依然能演出層次感，先是看到只有爸爸獨自來探監時的不耐煩，到聽著思義的懺悔自白、逐步步向動容、心軟及雙眼充滿回憶，到最後聽著思義含淚說出一句又一句的我愛你，蔥頭不但哭紅了眼、眼袋更一度激動至抽搐，難怪不少網民對蔥頭演技一再肯定。

蔥頭呢場「我愛你」場口，原本佢先表達得勁唔耐煩。（官方提供圖片）

然後佢逐漸被許紹雄嘅「我愛你」自白感動。（官方提供圖片）

其實蔥頭演技上的進步不止於此，由於在《正義女神》中，知行（蔥頭角色）在思義（許紹雄飾）的視點是有強姦過人，故此蔥頭某些場口需對著鏡頭展示出「猙獰」一面，而蔥頭亦突破一貫的「乖乖仔」形象，演活強姦者狼死一面，演技果真漸趨多元。

劇中蔥頭流下了百感交集的眼淚。（官方提供圖片）

正義女神丨林俊其蔥頭海量畫面引熱議

另當晚林俊其與蔥頭的連環親密場口亦引發熱議，由於二人不但太為對方著想，而且打鬧場面及對望眼神更滲透出濃濃愛意，就此問到林俊其與蔥頭私下真實關係，林俊其笑言：「澄清番我哋呢段關係唔係BL，而係真兄弟情！」、「我同蔥頭其實合作並唔多，但我哋每次合作都好有火花。其實我哋兩個屋企嗰啲場口，係一日裏面拍晒，咁我記得放飯嗰陣，我哋都有大概傾吓下一場戲點拍，傾傾吓我突然掉咗一句下一場嘅對白出嚟，之後佢就好自然咁接咗，因為大家都覺得呢個演繹方式幾舒服，就即刻飯都唔食去搵導演商量，亦因為咁，我同蔥頭有咗個默契喺度。」

蔥頭同林俊其嘅對望真係好有愛。（官方提供圖片）

蔥頭同林俊其嘅對望真係好有愛。（官方提供圖片）

蔥頭同林俊其嘅對望真係好有愛。（官方提供圖片）

談到默契，林俊其日前在小紅書上載了一條與蔥頭拍攝的搞笑短片絕對默契兼創意十足，二人先是煞有介事地說：「今日教大家咩叫不打不相識」，之後畫面緊接是二人在《反黑英雄》中打個你死我活的畫面，之後二人再以《正義女神》中「信任」的核心主題，帶出二人在劇中大量的溫馨互動，再配以韓劇主題曲《My Destiny》的浪漫背景音樂，爆笑度十足，難怪有網民留言：「這個不打不相識的『打』是打情罵俏的『打』嗎？」

蔥頭同林俊其嘅對望真係好有愛。（官方提供圖片）

最正係有陳若思亂入。（官方提供圖片）

另談到近日有指林俊其因身型問題險被飛出正義女神，對此林俊其受訪時直認拍攝《正義》前因管理身材不善肥了不少，故佳導等人開拍前，有勒令他要先減肥，林俊其亦因而自責不夠專業：「作為一個演員同埋藝人，咁樣係唔專業嘅，所以就把握住呢次嘅機會好認真咁減，唔想令任何人失望。」最終林俊其成功於短時間內減掉十磅肥肉，並至今一直保持Keep弗狀態，果然說到做到。