61歲鄭浩南近況曝光大騷身材被讚「逆生長」　曾自爆遭前妻戴綠帽

時年61歲的鄭浩南憑電影《古惑仔》系列「司徒浩南」令觀眾印象深刻，早年他曾自爆與結婚20年的妻子鮑愛玲婚變後跌入谷底。經過調整後鄭浩南近年已開始逐步恢復工作，接拍了不少電影，同時亦活躍於社交平台。



鄭浩南。(影片截圖)

鄭浩南上載出海影片大騷身材

近日，鄭浩南在社交平台上載了出海游泳的影片大騷身材，影片中鄭浩南胸肌線條依然清晰分明，手臂肌肉結實，完全不見年歲痕跡，被網民大讚「逆生長」、「呢個係逆生長」、「仲Fit過好多後生仔」、「司徒浩南返嚟啦！」翻看他社交平台以往上載的視頻中，也可以看出鄭浩南一直維持去健身房健身的習慣。

鄭浩南上載出海影片大騷身材。（IG截圖）

鄭浩南自爆遭妻子「戴綠帽」

鄭浩南2002年與鮑愛玲結婚並在馬來西亞定居，婚後兩人育有一兒一女，一家四口幸福美滿。近年前，鄭浩南在回港出席活動的時候突然自爆婚變，更暗示自己被妻子背叛「戴綠帽」，老婆子女突然消失，連資產都不在自己的名下，對自己的打擊十分之大，他更是一直沒有走出婚變的陰霾。近年被網民影到與中女在街頭並肩行街，但他後來澄清對方是公司同事，兩人並不是拍拖的關係。

鄭浩南之前在活動上透露自己的婚姻狀況有變，期間更講到眼濕濕，令人心痛。（資料圖片/梁碧玲攝）

鄭浩南曾與柏安妮拍拖

鄭浩南曾與女演員柏安妮拍拖四年，柏安妮與張國榮、梁朝偉演過對手戲，作品包括《為你鍾情》、《風塵三俠》等，後來於1993年息影轉投商界。他第一段婚姻，於1991年與日籍女演員大島由加利於香港大會堂註冊結婚，可惜在1995年因對方長期留在菲律賓演出電影以致聚少離多而離婚。