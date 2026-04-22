王祖藍自爆想微退休陪伴女兒成長　北上發展吸金傳身家已逾億元

王祖藍近年主力在內地發展事業，Job接Job忙過不停，吸金力極強，身家早已被傳超過億元。近日他與太太李亞男主持TVB新節目《退休有冇計》，走訪大灣區及泰國等地探討多元化的退休生活。



王祖藍與太太李亞男主持TVB新節目《退休有冇計》。（YouTube@TVB (official)）

王祖藍李亞男談「微退休」：可以多啲時間去陪兩個女女

節目中王祖藍驚爆自己的「微退休」構想，似乎對慢生活極為嚮往。在珠海一站，王祖藍夫婦參觀了新興的智慧康養社區，對當中的智能監控設備讚不絕口。王祖藍提到這類社區非常適合「夾心世代」照顧長輩及小孩，更鬆口有意為女兒計劃未來。在參觀完淇澳島的民宿後，李亞男更表示：「我哋會諗幾時可以揀自己想做嘅嘢啦，又可以多啲時間去陪兩個女女，因為佢哋都大得好快。」 兩人在節目中表現得非常享受，引來網民熱議這位「隱形富豪」是否真的打算提早收山。

王祖藍、李亞男參觀珠海的新興智慧康養社區。（YouTube@TVB USA Official）

王祖藍似乎對慢生活極為嚮往。（YouTube@TVB USA Official）

李亞男：「可以多啲時間去陪雨個女女，因為佢哋都大得好快。」（YouTube@TVB USA Official）

內地事業版圖大吸金力強勁

雖然王祖藍在節目中對退休生活流露出強烈渴望，但現實中他的事業腳步並未停下。據悉他目前亦並無正式退休計劃，自卸任TVB高層後，逐步向內地發展經營文化產業，早前接受查小欣網台節目《紅查館》訪問透露自己在內地簽了過百個藝人，更預告會回歸兒童節目範疇。現時祖藍採取「家在港、業在粵」的跨境工作模式，雖然要兩頭騰，但他認為能平衡工作與陪伴家人成長，一切都值得。看來想看到這位全能藝人真正「退休」，恐怕還要再等一段時間。

王祖藍一家四口。(微博圖片)

王祖藍在內地發展經營文化產業。（YouTube@紅查館）