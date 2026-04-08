前TVB新聞女神陳嘉倩賞櫻曬身材　腹部微隆惹懷孕猜測引本尊回應

撰文：小白
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現年35歲的前TVB「新聞女神」陳嘉倩（Kasina），自去年5月無預警宣布與日籍老公Tomo閃婚後，不時在社交平台大曬甜蜜的人妻生活。近日她前往東京欣賞櫻花，並在社媒上派發最新福利影片，片中的她狀態大勇，美貌與惹火身材再次成為焦點，不過有眼利網民發現她腹部微隆，紛紛猜測她是否造人成功，竟意外引來本尊親自回應。

前TVB「新聞女神」陳嘉倩（Kasina），2025年5月無預警宣布與日籍老公Tomo閃婚。（IG@kasin520）
今年（2026年）年初二人選擇在東京舉行婚禮。（IG@kasin520）

幸福人妻遊日賞櫻　仙氣滿瀉人比花嬌

在陳嘉倩發布的這段最新影片中，她身處於一個開滿絢爛櫻花的公園內，夕陽的餘暉溫柔地灑在她的身上，整個畫面極具電影感與唯美氣息。精心挑選了一件啡色的低胸緊身長裙作為「戰衣」，外搭一件純白色的毛毛外套，在櫻花樹下優雅漫步，舉手投足間散發出滿滿的幸福女人味。雖然背後的櫻花盛放得相當燦爛，但完全不及陳嘉倩的仙氣美貌搶鏡，名副其實的「人比花嬌」，引來大批粉絲留言激讚她依然美麗動人。

陳嘉倩身處開滿櫻花的公園，夕陽的餘暉灑在身上，畫面唯美浪漫。（IG@kasin520）
陳嘉倩精心挑選了一件啡色的低胸緊身長裙作為「戰衣」，外搭一件純白色的毛毛外套。（IG@kasin520）
榮升人妻後的陳嘉倩，魅力可謂有增無減。（IG@kasin520）

自從榮升人妻後，陳嘉倩的魅力似乎有增無減，今次的賞櫻打扮更是將她的完美身材表露無遺。這件啡色長裙的貼身剪裁，完美突顯出她玲瓏有致的曲線；而大膽的低胸設計，則讓她的上圍視覺效果看起來比以往更加豐滿惹火，令一眾粉絲大飽眼福。此外，裙襬的高衩設計更是別具心裁，讓她的一雙修長美腿於行走間若隱若現，整體造型既優雅又極具吸睛度。

陳嘉倩不時在社交平台大方分享婚後的甜蜜生活。（IG@kasin520）
陳嘉倩不時在社交平台大方分享婚後的甜蜜生活。（IG@kasin520）
陳嘉倩不時在社交平台大方分享婚後的甜蜜生活。（IG@kasin520）

腹部微隆惹網民揣測　本尊六字幽默解圍

不過在欣賞美景與美貌之餘，影片中一個側身鏡頭卻意外成為大眾焦點。有網民留意到陳嘉倩的腹部有輕微隆起的跡象，隨即惹來懷孕猜測，更有網民直接在留言區直指「似有咗喎」，引發其他人熱烈附和「似係」、「一定係除非唔係」。面對網民的熱烈討論，陳嘉倩並沒有選擇迴避，反而大方現身留言區，親自以六個字回覆該名網民：「如果唔係咁點」。這句充滿輕鬆幽默語氣的回應，似乎是暗示這只是單純的「小肚腩」，間接否認了懷孕之說，盡顯女神的高情商。

陳嘉倩用六子回應網民的懷孕揣測。（IG@kasin520）
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陳嘉倩
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